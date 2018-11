Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újfajta versenyt találtak ki a jelöltjük kiválasztására.","shortLead":"Újfajta versenyt találtak ki a jelöltjük kiválasztására.","id":"20181130_Mit_nekik_Brexit_Anglia_az_Euroviziora_gyur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ea4245-6714-4fe7-bd2f-37625a7a6a3a","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Mit_nekik_Brexit_Anglia_az_Euroviziora_gyur","timestamp":"2018. november. 30. 16:46","title":"Mit nekik Brexit, Anglia az Eurovízióra gyúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9a440c-6a79-49fd-a274-7f33ef209a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olcsó és meglepően kézenfekvő gyógymódban találták meg a fiatalság forrását a Salford Egyetem munkatársai.","shortLead":"Egy olcsó és meglepően kézenfekvő gyógymódban találták meg a fiatalság forrását a Salford Egyetem munkatársai.","id":"20181129_salford_egyetem_kutatasa_azithromycin_oreg_sejtek_elpusztitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb9a440c-6a79-49fd-a274-7f33ef209a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f1c468-6095-428b-9fb3-4f7b030eb771","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_salford_egyetem_kutatasa_azithromycin_oreg_sejtek_elpusztitasa","timestamp":"2018. november. 29. 08:03","title":"Váratlan fordulat: antibiotikummal legyőzhető az öregedés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654488b2-3075-4b21-a771-652bedb7d2f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány arcának jobb oldala még ma sem működik rendesen, édesanyja be akarja perelni a kórházat.","shortLead":"A lány arcának jobb oldala még ma sem működik rendesen, édesanyja be akarja perelni a kórházat.","id":"20181128_Ketszer_kuldtek_haza_a_surgossegirol_a_fiatalt_mikozben_virusos_agyhartyagyulladasa_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654488b2-3075-4b21-a771-652bedb7d2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57445319-6216-493f-8356-82609e5dca3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Ketszer_kuldtek_haza_a_surgossegirol_a_fiatalt_mikozben_virusos_agyhartyagyulladasa_volt","timestamp":"2018. november. 28. 20:26","title":"Kétszer küldték haza a sürgősségiről a fiatalt, miközben vírusos agyhártyagyulladása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","shortLead":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","id":"20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660e373-8815-4ea8-88ab-4b8248149e91","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","timestamp":"2018. november. 29. 14:46","title":"Egy kelenföldi Reál-boltban árulják Vajna Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint az ingatlanberuházások miatt.","shortLead":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint...","id":"20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012fef0f-0358-497f-a8a8-c08e0bc97d87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","timestamp":"2018. november. 29. 10:37","title":"Az EU-pénzek és az építkezések pörgetik a beruházásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","shortLead":"A finn Mikulást gyerekcsoport fogadta a ferihegyi repülőtéren. ","id":"20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6725eb-280b-4806-8fcd-b31bdf4d18f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a3ffc-ccfb-4cb4-aa67-f9faf330506c","keywords":null,"link":"/elet/20181129_joulupukki_finn_mikulas_ferihegy_gyerekek","timestamp":"2018. november. 29. 12:10","title":"Megérkezett Magyarországra Joulupukki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának a Lisszabonban megrendezett Web Summit technológiai konferencián. A francia parlamentben Emmanuel Macron elnököt segítő tudós-politikust kérdeztük politikáról, tudományról és Magyarországról.","shortLead":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának...","id":"20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07495725-84d2-40de-83fd-6a0d66027dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"Orbánnak nincs meg az ereje: „Lehet verni hangosan az asztalt, de a számok nem hazudnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lakás gyulladt ki, a tűz az épület tetejére is átterjedt. ","shortLead":"Egy lakás gyulladt ki, a tűz az épület tetejére is átterjedt. ","id":"20181130_Tuz_volt_a_Hos_utcaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baddb40a-a877-4944-b292-337c55c9cc3b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tuz_volt_a_Hos_utcaban","timestamp":"2018. november. 30. 04:53","title":"Tűz volt a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]