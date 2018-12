Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem késett a magyar kormány, még nem járt le a határidő.","shortLead":"Nem késett a magyar kormány, még nem járt le a határidő.","id":"20181203_nikola_gruevszki_macedonia_igazsagugyi_miniszter_kiadatas_magyarorszag_politikai_menedekjog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c38e120-778a-4cd1-b5f6-2cd3563a3685","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_nikola_gruevszki_macedonia_igazsagugyi_miniszter_kiadatas_magyarorszag_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. december. 03. 13:06","title":"Gruevszki-ügy: nem reagált a kiadatási kérelemre Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44870ef4-e5f6-4731-ab22-6a773defadaa","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyésznek az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt kellett megtartania az éves beszámolóját. A hvg.hu videós riportere megpróbálta megtudni tőle, mi a helyzet az Elios-üggyel. Rákérdeztünk a CEU távozására is.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyésznek az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt kellett megtartania az éves beszámolóját...","id":"20181204_Polt_az_Eliosugyrol_Komolyan_gondolja_hogy_minden_ugyrol_az_iroasztalomon_tartom_a_mappat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44870ef4-e5f6-4731-ab22-6a773defadaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eab733-6f70-4842-96fc-5918387dc74c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Polt_az_Eliosugyrol_Komolyan_gondolja_hogy_minden_ugyrol_az_iroasztalomon_tartom_a_mappat","timestamp":"2018. december. 04. 12:40","title":"Polt az Elios-ügyről: Komolyan gondolja, hogy minden ügyről az íróasztalomon tartom a mappát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","shortLead":"A 69 éves férfi 49 évesnek akarta nyilváníttatni magát, hogy ne diszkriminálják a Tinderen és az álláskereséskor. ","id":"20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4271465d-f96d-44f1-a506-28ad73dbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3788e3-3684-497a-9200-93bb8cb4c1d7","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nem_sikerult_fiatalabbnak_nyilvanittatnia_magat_a_holland_nyugdijasnak","timestamp":"2018. december. 03. 14:06","title":"Nem sikerült fiatalabbnak nyilváníttatnia magát a holland nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányszóvivőnek, Kovács Zoltánnak is megvan a véleménye a CEU Bécsbe költözéséről.","shortLead":"A volt kormányszóvivőnek, Kovács Zoltánnak is megvan a véleménye a CEU Bécsbe költözéséről.","id":"20181203_Kovacs_Zoltan_a_CEU_Becsbe_koltozeserol_Sorosstilusu_politikai_bloff","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9b2770-fe59-4bb0-ae0d-3fbbb02887ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kovacs_Zoltan_a_CEU_Becsbe_koltozeserol_Sorosstilusu_politikai_bloff","timestamp":"2018. december. 03. 16:26","title":"Kovács Zoltán a CEU Bécsbe költözéséről: Soros-stílusú politikai blöff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy magyar játékvezetőt és egy asszisztenst is beválasztottak a jövő nyári torna bírói keretébe.","shortLead":"Egy magyar játékvezetőt és egy asszisztenst is beválasztottak a jövő nyári torna bírói keretébe.","id":"20181204_magyar_jatekvezeto_noi_foci_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0c1edd-d39b-494d-9c4a-5024af21cba3","keywords":null,"link":"/sport/20181204_magyar_jatekvezeto_noi_foci_vb","timestamp":"2018. december. 04. 17:51","title":"Magyar bíró is lesz a női focivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b08966d-9c86-4e4b-9244-a5b47c2df544","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Virágzik a demokrácia az Országgyűlésben. Videó.","shortLead":"Virágzik a demokrácia az Országgyűlésben. Videó.","id":"20181204_Tizenot_masodpercre_One_a_szo__Szabo_Timeanak_ennyi_jutott_hogy_Poltra_reagaljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b08966d-9c86-4e4b-9244-a5b47c2df544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1649f60-ca9d-42f7-95ac-6ca1c2306753","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Tizenot_masodpercre_One_a_szo__Szabo_Timeanak_ennyi_jutott_hogy_Poltra_reagaljon","timestamp":"2018. december. 04. 13:30","title":"Szabó Tímea 15 másodpercet kapott, hogy Polt Pétert kérdezhesse – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen az egyik vádlott korábbi barátnője volt látható, a róla készült fotók terjedtek el a neten, miután a képeket többeknek elküldték. ","shortLead":"A felvételen az egyik vádlott korábbi barátnője volt látható, a róla készült fotók terjedtek el a neten, miután...","id":"20181205_Gyermekpornografiaval_vadolnak_tizenegy_Pest_megyei_kozepiskolast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708635ac-6b95-4ecd-a2c1-7a251d38aa50","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Gyermekpornografiaval_vadolnak_tizenegy_Pest_megyei_kozepiskolast","timestamp":"2018. december. 05. 09:23","title":"Gyermekpornográfiával vádolnak tizenegy Pest megyei középiskolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin 2, a gázolaj 6 forinttal. ","shortLead":"A benzin 2, a gázolaj 6 forinttal. ","id":"20181205_Megint_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazzolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26cf62-5f34-4868-b22a-49dcfd37171a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_Megint_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazzolaj","timestamp":"2018. december. 05. 06:10","title":"Megint olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]