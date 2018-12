Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","shortLead":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","id":"20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ed5c8-46e3-4690-8d34-01126b79507f","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","timestamp":"2018. december. 04. 16:52","title":"Rajongók, figyelem: André Aciman épp a Szólíts a neveden folytatását írja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b147d-b64c-4194-b608-8d2df0cbe6f7","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora bizonytalanság az energiaiparban, mint most, amikor történetének egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül. A biztos pontokat szinte csak a problémák jelentik: nincs elég kitermelhető olaj és gáz ahhoz, hogy minden igényt kielégítsenek, egyelőre megoldhatatlannak tűnő technikai akadályok tornyosulnak az új megoldások bevezetése előtt, a világ pedig túl keveset tesz a klímaváltozás megfékezése érdekében.","shortLead":"Soha nem volt még akkora bizonytalanság az energiaiparban, mint most, amikor történetének egyik legnagyobb átalakulásán...","id":"20181204_Zabalja_a_vilag_az_energiat_de_meg_a_nagyagyuk_sem_tudjak_honnan_szerzunk_eleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=075b147d-b64c-4194-b608-8d2df0cbe6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d4cdb-027c-4907-a4c1-4b9b3c473a92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Zabalja_a_vilag_az_energiat_de_meg_a_nagyagyuk_sem_tudjak_honnan_szerzunk_eleget","timestamp":"2018. december. 04. 11:26","title":"Zabálja a világ az energiát, de még a nagyágyúk sem tudják, honnan szerzünk eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","shortLead":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","id":"20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950b3ae-4ba3-4e10-a8a9-166d6c673d42","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2018. december. 04. 08:55","title":"Védelmi gyakorlatot tartanak a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad muníciót a sajtónak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) működése. A sorozatos skandallumok után kedden új alelnököt választott, ma pedig bejelenti lemondását a szervezet elnöke. ","shortLead":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad...","id":"20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03bd774-e5f7-4720-bedb-976e3f2cc397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","timestamp":"2018. december. 05. 10:58","title":"Továbbgyűrűzik a kamarai botrány, lemond az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk kell.","shortLead":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk...","id":"20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5001bc-df2d-4885-a098-97db73c327d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","timestamp":"2018. december. 04. 11:21","title":"Szentségsértés vagy sem, de jön az első hibrid Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0099eb21-3e13-4293-9e14-6af9821d6d71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT által fejlesztett okoscserép magától megkeresi a szobának azt a pontját, ahol a benne tárolt növény a legtöbb (nap)fényhez jut. ","shortLead":"Az MIT által fejlesztett okoscserép magától megkeresi a szobának azt a pontját, ahol a benne tárolt növény a legtöbb...","id":"20181203_okoscserep_viragcserep_szobanoveny_mit_media_lab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0099eb21-3e13-4293-9e14-6af9821d6d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c39608d-ae5f-442b-a336-a7ab69d2bb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_okoscserep_viragcserep_szobanoveny_mit_media_lab","timestamp":"2018. december. 03. 19:43","title":"Megcsinálták a virágcserepet, amelyikben soha nem fog elhalni a növény – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a325b41-1731-471f-b9fd-9e72c4fcd3d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181204_Meg_letezhetunk_HVG_adventi_kalendarium_Dobszay_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a325b41-1731-471f-b9fd-9e72c4fcd3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cb56c9-b0a1-4abe-a240-88b3ca7d9c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Meg_letezhetunk_HVG_adventi_kalendarium_Dobszay_Janos","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"\"Még létezhetünk, és megméretjük magunkat minden nap\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Dobszay János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a 400 órányi többletmunkát és a túlórák kifizetésének elhúzódását is. ","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a 400 órányi többletmunkát és a túlórák kifizetésének...","id":"20181204_A_Pedagogusok_Szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e96072a-6297-46ef-9bf7-9efa4e7e043e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_Pedagogusok_Szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 04. 16:20","title":"A Pedagógusok Szakszervezete is csatlakozik a \"rabszolgatörvény\" elleni tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]