[{"available":true,"c_guid":"5dc24cd2-945c-4daf-a962-7632b9675295","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a vadonatúj amerikai pickupnak a fejlesztésekor vélhetően nem a gyalogosbiztonság fokozása volt az elsődleges szempont.","shortLead":"Ennek a vadonatúj amerikai pickupnak a fejlesztésekor vélhetően nem a gyalogosbiztonság fokozása volt az elsődleges...","id":"20181206_olyan_arcot_kapott_ez_a_chevy_amit_nem_szeretnenk_viszontlatni_a_visszapillantonkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dc24cd2-945c-4daf-a962-7632b9675295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a89e75-d211-4c00-8c91-9f6202feb76d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_olyan_arcot_kapott_ez_a_chevy_amit_nem_szeretnenk_viszontlatni_a_visszapillantonkban","timestamp":"2018. december. 06. 12:21","title":"Olyan arcot kapott ez a Chevy, amit nem szeretnénk viszontlátni a visszapillantónkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap leleplezi, hogy semmit sem érnek a budapesti karácsonyi vásárokban kihelyezett betontömbök.","shortLead":"A lap leleplezi, hogy semmit sem érnek a budapesti karácsonyi vásárokban kihelyezett betontömbök.","id":"20181205_A_Ripost_nem_tudja_mihez_kezdjen_a_karacsonyi_terroristakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84350a15-3a12-462b-85e2-2509975dce15","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_Ripost_nem_tudja_mihez_kezdjen_a_karacsonyi_terroristakkal","timestamp":"2018. december. 05. 08:51","title":"A Ripost nem tudja, mihez kezdjen a karácsonyi terroristákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon hazudik. A kényszerű lemondásokat strigulázó lista égig ér. Ám a frusztrációt a gyerkőcök okozta örömök kompenzálják, ráadásul a munkavégzésben is hasznunkra lehet a tapasztalás. ","shortLead":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon...","id":"20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62681ee2-6e50-463a-9f87-dae97dc82226","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","timestamp":"2018. december. 06. 10:00","title":"Amit a gyerekek tanítanak a szülőknek a menedzsmentről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717020d1-d7e5-4022-b2eb-55371efd8401","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd, szuperexkluzív autómárka bemutatta legújabb fejlesztését, amivel 20 kilót lehet spórolni az autó tömegén.","shortLead":"A svéd, szuperexkluzív autómárka bemutatta legújabb fejlesztését, amivel 20 kilót lehet spórolni az autó tömegén.","id":"20181206_koenigsegg_naked_carbon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=717020d1-d7e5-4022-b2eb-55371efd8401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6e999d-76b7-470b-996b-c00df5e48d0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_koenigsegg_naked_carbon","timestamp":"2018. december. 06. 10:22","title":"Semmi más már, csak csupasz karbon egy ilyen 600 milliós Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152ed947-d22d-4ec5-906f-3d69032fd793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181205_Ki_tudunk_mondani_dolgokat_csak_nem_jut_el__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Kiricsi_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=152ed947-d22d-4ec5-906f-3d69032fd793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8d1747-343e-4a48-9100-92c766e698ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Ki_tudunk_mondani_dolgokat_csak_nem_jut_el__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Kiricsi_Gabor","timestamp":"2018. december. 05. 14:00","title":"\"Ki tudunk mondani dolgokat, csak nem jut el\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Kiricsi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee059e4-d33c-4e0b-a152-730fe3df912c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plafon még hónapokkal ezelőtt szakadt be, most azért feldíszítették. ","shortLead":"A plafon még hónapokkal ezelőtt szakadt be, most azért feldíszítették. ","id":"20181205_Karacsonyi_diszt_kapott_a_leszakadt_plafont_tarto_rud_egy_szolnoki_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee059e4-d33c-4e0b-a152-730fe3df912c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a765ce-5875-4773-a870-63fe66b208b4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Karacsonyi_diszt_kapott_a_leszakadt_plafont_tarto_rud_egy_szolnoki_iskolaban","timestamp":"2018. december. 05. 12:35","title":"Karácsonyi díszt kapott a leszakadt plafont tartó rúd egy szolnoki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerbia által el nem ismert országnak az ENSZ életben lévő szabályai alapján nem lehetne hadserege, ám Szerbia szerint Koszovó a biztonsági erők hadsereggé alakításába kezdett, amire válaszul ők is megkezdték hadseregük fejlesztését.","shortLead":"A Szerbia által el nem ismert országnak az ENSZ életben lévő szabályai alapján nem lehetne hadserege, ám Szerbia...","id":"20181205_Koszovo_hadsereget_alakit_Szerbia_kiakadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c7a3ae-b912-4239-be3d-9be2ac2dbae3","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Koszovo_hadsereget_alakit_Szerbia_kiakadt","timestamp":"2018. december. 05. 15:40","title":"Koszovó hadsereget alakít, Szerbia kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek kinyilvánításakor. ","shortLead":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek...","id":"20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4a5266-16e1-4e3a-a155-e9ea03061def","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","timestamp":"2018. december. 06. 12:22","title":"Francia krízis: a baloldal kormányt buktatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]