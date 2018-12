Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető betegszabadságot vett ki, hogy találkozhasson a volt macedón miniszterelnökkel.","shortLead":"Az illető betegszabadságot vett ki, hogy találkozhasson a volt macedón miniszterelnökkel.","id":"20181212_A_macedon_vamugy_egyik_dolgozojaval_ebedelt_Budapesten_Gruevszki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58adf935-28e5-4f61-a912-41059086d77b","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_macedon_vamugy_egyik_dolgozojaval_ebedelt_Budapesten_Gruevszki","timestamp":"2018. december. 12. 20:10","title":"A macedón vámügy egyik dolgozójával ebédelt Budapesten Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Cohen korábban mindent beismert.","shortLead":"Michael Cohen korábban mindent beismert.","id":"20181212_Harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_ugyvedje_aki_fizetett_ket_no_hallgatasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d8aad7-1153-442d-b1e6-7f370597e656","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_ugyvedje_aki_fizetett_ket_no_hallgatasaert","timestamp":"2018. december. 12. 18:40","title":"Három év börtönt kapott Trump volt ügyvédje, aki fizetett két nő hallgatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudományos elemzés készült a Trónok harca haláleseteiről, ami alapján a szakemberek azt is kikövetkeztették, ki az, aki minden valószínűség szerint életben marad a 8. évad végére. ","shortLead":"Tudományos elemzés készült a Trónok harca haláleseteiről, ami alapján a szakemberek azt is kikövetkeztették, ki az, aki...","id":"20181212_tronok_harca_nyolcadik_evad_halaleset_statisztika_fejserules_nyakserules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d568cbbe-55b9-467d-a7d7-16f70fc0bff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_tronok_harca_nyolcadik_evad_halaleset_statisztika_fejserules_nyakserules","timestamp":"2018. december. 12. 13:33","title":"A tudósok már tudják, kik élik túl a Trónok harca utolsó évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0009fb5d-861e-4533-87f9-975fbbfc08c4","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Szabó Tímea szerint Kövér László csak azért nem lép fel szigorúan a parlamenti botrány során, mert a fideszesek mielőbb haza szeretnének menni. De ha megszavazzák a törvényt, a PM az utcára megy. Videó.","shortLead":"Szabó Tímea szerint Kövér László csak azért nem lép fel szigorúan a parlamenti botrány során, mert a fideszesek mielőbb...","id":"20181212_Minimum_ezt_erdemli_Orban_Viktor__utcara_megy_a_PM_a_szavazas_utan__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0009fb5d-861e-4533-87f9-975fbbfc08c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48ef3c7-9299-470e-831b-bdb0809e5c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Minimum_ezt_erdemli_Orban_Viktor__utcara_megy_a_PM_a_szavazas_utan__video","timestamp":"2018. december. 12. 13:09","title":"\"Minimum ezt érdemli Orbán Viktor\" – utcára megy a PM a szavazás után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu újságírói megpróbálták megtudni a Magyarországon politikai menedékjogot kapott macedón exminiszterelnöktől, hogyan jutott ki hazájából.","shortLead":"A 24.hu újságírói megpróbálták megtudni a Magyarországon politikai menedékjogot kapott macedón exminiszterelnöktől...","id":"20181212_rozsadombi_etteremnel_csiptek_el_nikola_gruevszkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4999d5-ef92-4aa5-a92c-8493ce04b85e","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_rozsadombi_etteremnel_csiptek_el_nikola_gruevszkit","timestamp":"2018. december. 12. 16:02","title":"Rózsadombi étteremnél csípték el Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azokról a gépekről van szó, amelyeket még 2013 előtt engedélyeztek. Azóta viszont megváltozott a rendelet.","shortLead":"Azokról a gépekről van szó, amelyeket még 2013 előtt engedélyeztek. Azóta viszont megváltozott a rendelet.","id":"20181212_Ujabb_egy_ev_haladekot_adna_a_kormany_az_online_penztargepekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71c345a-256c-4e3e-9c9e-d9597e7b65fd","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Ujabb_egy_ev_haladekot_adna_a_kormany_az_online_penztargepekre","timestamp":"2018. december. 12. 15:45","title":"Újabb egy év haladékot adna a kormány az online pénztárgépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági vállalata mintegy 300 kilométernyi kerékpárutat kiemelten kezel a hideg évszakban. Akárcsak a főutakat, hóeséskor ezeket is folyamatosan takarítják, síkosságmentesítik.\r

\r

","shortLead":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági...","id":"20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0730d37b-e36b-4d95-bec7-32ee324d42f1","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","timestamp":"2018. december. 12. 15:01","title":"Bécsben a biciklisek negyede télen sem teszi le a kerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767723ae-4b46-432a-8b13-2227056b20b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181212_Adventi_irodalmi_naptar__december_12","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767723ae-4b46-432a-8b13-2227056b20b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b49d0-88f2-447a-a732-78a0a5cb6b77","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Adventi_irodalmi_naptar__december_12","timestamp":"2018. december. 12. 08:04","title":"Adventi irodalmi naptár – december 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]