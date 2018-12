Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a519f0f-5311-4198-9ccc-73bfbf4cebb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiszaladt az úttestre, elgázolták, majd kis híján egy másik autó is áthajtott rajta.","shortLead":"Kiszaladt az úttestre, elgázolták, majd kis híján egy másik autó is áthajtott rajta.","id":"20181211_Oriasi_szerencseje_volt_a_kisfiunak_aki_par_masodpercen_belul_ketszer_is_meghalhatott_volna__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a519f0f-5311-4198-9ccc-73bfbf4cebb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869a974c-5ec1-48b5-a499-ff1e896acc3b","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Oriasi_szerencseje_volt_a_kisfiunak_aki_par_masodpercen_belul_ketszer_is_meghalhatott_volna__video","timestamp":"2018. december. 11. 12:42","title":"Óriási szerencséje volt a kisfiúnak, aki pár másodpercen belül kétszer is meghalhatott volna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Állami és önkormányzati támogatásokkal kitömött, tetemes veszteségeket álcázó városi cégek fedik el a valóságot Debrecenben: még a BMW beruházásának is a vagyon újraosztása az egyik legfőbb értelme.","shortLead":"Állami és önkormányzati támogatásokkal kitömött, tetemes veszteségeket álcázó városi cégek fedik el a valóságot...","id":"201849__debreceni_csoda__bmwgyar_es_konyveles__rulettasztalnal__tenyek_abuzamezokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8272ee-6928-4ac0-bf68-a9bf60100a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/201849__debreceni_csoda__bmwgyar_es_konyveles__rulettasztalnal__tenyek_abuzamezokrol","timestamp":"2018. december. 11. 14:20","title":"A BMW-gyár milliárdjaiból is a kormány oligarchái szedhetik meg magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló törvény a munkások érdekét szolgálja – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.","shortLead":"A munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló törvény a munkások érdekét szolgálja – mondta Orbán Viktor...","id":"20181211_Orban_megszolalt_a_rabszolgatorvenyrol_Nincs_igazuk_a_szakszervezeteknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb9928f-5566-420d-a706-99a6d9974c60","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Orban_megszolalt_a_rabszolgatorvenyrol_Nincs_igazuk_a_szakszervezeteknek","timestamp":"2018. december. 11. 11:16","title":"Orbán megszólalt a „rabszolgatörvényről”: Nincs igazuk a szakszervezeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18d4b7-4bc0-4560-84f1-9a2eadff988b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban a télapó hozza a karácsonyi ajándékokat, és bár nálunk a Jézuska, azért érdemes megnézni Google immár 15 éve működő, nemrég frissített télapókövető szolgáltatását, mert a szórakozás mellett akár programozni is tanulhatunk vele.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a télapó hozza a karácsonyi ajándékokat, és bár nálunk a Jézuska, azért érdemes megnézni Google...","id":"20181211_google_santa_tracker_frissites_karacsonyi_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d18d4b7-4bc0-4560-84f1-9a2eadff988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a668c365-9d5e-4df3-887f-8ce91802c7b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_google_santa_tracker_frissites_karacsonyi_jatek","timestamp":"2018. december. 11. 15:03","title":"Frissített a Google, hogy ön szórakozva tanulhasson programozni is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a308969-3c8b-4864-a460-2549baaf02b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lényege, hogy nem kell a telefont, vagy a kijelzőt nézegetni, külön eszköz jelez. ","shortLead":"A lényege, hogy nem kell a telefont, vagy a kijelzőt nézegetni, külön eszköz jelez. ","id":"20181212_traffi_hunter_okosalkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a308969-3c8b-4864-a460-2549baaf02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daae8255-2d6a-4132-a798-f0786ad2752d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_traffi_hunter_okosalkalmazas","timestamp":"2018. december. 12. 12:19","title":"Megint kitaláltak valamit a traffipaxok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f9b85d-9ca3-4755-9f4c-6b9753d7c40f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bár a hangulatot emeli, az egészségre kifejezetten negatív hatást gyakorol, mivel jelentősen megnöveli a levegőben lévő finompor mennyiségét.","shortLead":"Bár a hangulatot emeli, az egészségre kifejezetten negatív hatást gyakorol, mivel jelentősen megnöveli a levegőben lévő...","id":"20181212_Tuzijatek_finompor_egeszseg_tudoszakorvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f9b85d-9ca3-4755-9f4c-6b9753d7c40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5740bbed-69be-4239-8652-38bef040ffbc","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Tuzijatek_finompor_egeszseg_tudoszakorvosok","timestamp":"2018. december. 12. 20:11","title":"Rossz hatással van az egészségre a szilveszteri tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kézbesítésben vetik be a háromkerekűeket.","shortLead":"A kézbesítésben vetik be a háromkerekűeket.","id":"20181211_Elektromos_triciklikkel_erosit_a_posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d39168-55d9-447d-b803-a5558b7b550e","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Elektromos_triciklikkel_erosit_a_posta","timestamp":"2018. december. 11. 15:34","title":"Elektromos triciklikkel erősít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak a turisták tehetnek.","shortLead":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak...","id":"20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0718fff-2e8d-4313-a59b-68f695798d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","timestamp":"2018. december. 11. 10:53","title":"Ötszörösére emelték az indiak belépőjegyenek árát a Tádzs Mahalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]