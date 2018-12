Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e3578ce-a5b7-46a3-9b32-6822621cc972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymondatos válaszban intézte el a rendőrség a kérdéseinket.","shortLead":"Egymondatos válaszban intézte el a rendőrség a kérdéseinket.","id":"20181214_tulora_tuntetes_kameraba_mondott_nevek_rendorseg_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e3578ce-a5b7-46a3-9b32-6822621cc972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468cf24-2c1f-431c-8409-74ee2094d075","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_tulora_tuntetes_kameraba_mondott_nevek_rendorseg_valasz","timestamp":"2018. december. 14. 19:25","title":"24 éves törvényre hivatkozva állítja kamera elé a rendőrség a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd4cc58-4b84-4319-9a1d-cde82ca84540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy 55 éves férfi végzett az asszonnyal, majd öngyilkos akart lenni.","shortLead":"A gyanú szerint egy 55 éves férfi végzett az asszonnyal, majd öngyilkos akart lenni.","id":"20181215_elettarsa_olt_meg_egy_not_varosfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd4cc58-4b84-4319-9a1d-cde82ca84540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e6d73-6735-43aa-97b5-7a668744f265","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_elettarsa_olt_meg_egy_not_varosfoldon","timestamp":"2018. december. 15. 17:12","title":"Élettársa ölhetett meg egy nőt Városföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eb214a-a7d0-4170-9a74-04a785c84f9e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Soha nem fogadja el a másik tárgyaló fél álláspontját, de kész alkut kötni, ha azt az USA érdeke úgy kívánja – így jellemzik ismerői a 71 éves Robert Lighthizert, akit Donald Trump elnök azzal bízott meg, hogy vezesse az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalásokat. ","shortLead":"Soha nem fogadja el a másik tárgyaló fél álláspontját, de kész alkut kötni, ha azt az USA érdeke úgy kívánja –...","id":"201850_robert_lighthizer_aprotekcionizmus_profetaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2eb214a-a7d0-4170-9a74-04a785c84f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f68bb89-fdc6-41f2-a1df-43197b0bab89","keywords":null,"link":"/gazdasag/201850_robert_lighthizer_aprotekcionizmus_profetaja","timestamp":"2018. december. 16. 08:15","title":"Trump bevetette a protekcionizmus prófétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyenkor a járókelők is jobban aggódnak, gyakrabban hívják fel valamelyik egyesület bejelentővonalát, mert attól tartanak, a hajléktalanok kihűlnek.","shortLead":"Ilyenkor a járókelők is jobban aggódnak, gyakrabban hívják fel valamelyik egyesület bejelentővonalát, mert attól...","id":"20181215_A_hideg_es_a_havazas_miatt_egyre_tobb_hajlektalan_megy_a_szallokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1636e-8d98-41fe-bb8b-fd9a10554f95","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_hideg_es_a_havazas_miatt_egyre_tobb_hajlektalan_megy_a_szallokra","timestamp":"2018. december. 15. 15:07","title":"A hideg és a havazás miatt egyre több hajléktalan megy a szállókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára vezető úton, a balesetben egy ember meghalt, egy pedig megsérült - közölte a rendőrség és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára...","id":"20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a40570-270e-4f80-9ed8-b4cb28731b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","timestamp":"2018. december. 14. 23:16","title":"Halálos baleset történt Kerekegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7c2e66-cf65-41c5-aa92-50ad0b56f9e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelében azt írja, gyorshajtásával hozzájárult a balesethez, és ezért vállalja is a felelősséget, de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a másik sofőr a kanyarívet levágva kanyarodott elé, a tragédiát ez is okozta. ","shortLead":"Levelében azt írja, gyorshajtásával hozzájárult a balesethez, és ezért vállalja is a felelősséget, de az igazsághoz...","id":"20181214_Levelben_kert_bocsanatot_M_Richard_de_szerinte_csak_reszben_felelos_a_balesetert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf7c2e66-cf65-41c5-aa92-50ad0b56f9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2bba14-4719-4018-b97a-3038db2369b8","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Levelben_kert_bocsanatot_M_Richard_de_szerinte_csak_reszben_felelos_a_balesetert","timestamp":"2018. december. 14. 20:45","title":"Bocsánatot kért a családtól M. Richárd, de szerinte csak részben felelős a balesetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccd3bb7-04a3-4b39-8c40-46ff23b95c23","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Egy ügy, ami egységbe kovácsolta a parlamenti ellenzéket és az utcán tüntető tömegeket. De a tüntetőket nem a rabszolgatörvény vitte utcára, hanem az előző kilenc év. Kérdés, mit érhetnek el a Fidesz-kormánnyal szemben.","shortLead":"Egy ügy, ami egységbe kovácsolta a parlamenti ellenzéket és az utcán tüntető tömegeket. De a tüntetőket nem...","id":"20181214_tulora_torveny_rabszolgatorveny_400_ora_tulora_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ccd3bb7-04a3-4b39-8c40-46ff23b95c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac5227-9c4d-4f32-92ac-0668fa096f49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_tulora_torveny_rabszolgatorveny_400_ora_tulora_tuntetesek","timestamp":"2018. december. 14. 15:11","title":"A túlóratörvény csak a szikra volt, most tört fel a csalódottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egész nap kitartóan havazik a fővárosban, már a szánkózók is megjelentek. ","shortLead":"Egész nap kitartóan havazik a fővárosban, már a szánkózók is megjelentek. ","id":"20181215_havazas_budapest_szepseg_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454507-8656-45e0-845c-4e59a4d882a0","keywords":null,"link":"/elet/20181215_havazas_budapest_szepseg_fotok","timestamp":"2018. december. 15. 18:10","title":"Megszépítette Budapestet az első igazi hó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]