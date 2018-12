Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","shortLead":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","id":"20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac6f7e8-e772-4614-8b57-2d9fa278c7f7","keywords":null,"link":"/sport/20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","timestamp":"2018. december. 15. 13:54","title":"Két Vidi-játékos az Európa Liga álomcsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbikból kilépett politikus korábban azt mondta, a Betyársereggel tenne rendet a tüntetők között. ","shortLead":"A Jobbikból kilépett politikus korábban azt mondta, a Betyársereggel tenne rendet a tüntetők között. ","id":"20181215_Pontositott_Volner_a_bekes_tuntetokkel_nincs_baja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891f108a-d456-4db8-833c-35cfabd4f0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Pontositott_Volner_a_bekes_tuntetokkel_nincs_baja","timestamp":"2018. december. 15. 18:58","title":"Pontosított Volner, a békés tüntetőkkel nincs baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","shortLead":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","id":"20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e009c5-1ea2-45d4-83f7-0116afe7eb7b","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","timestamp":"2018. december. 16. 16:42","title":"Hosszú Katinka az év legjobbja a FINA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb megyékre adott ki havazás, illetve hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. A délkeleti határnál akár 20 centiméternél is több hó hullhat.","shortLead":"Újabb megyékre adott ki havazás, illetve hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. A délkeleti...","id":"20181215_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_havazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb0ef40-8aeb-4daf-a73a-1cbf83a64e05","keywords":null,"link":"/elet/20181215_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras_havazas","timestamp":"2018. december. 15. 10:54","title":"Újabb megyékre adtak ki figyelmeztetést – 20 centinél több hó eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","id":"20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63587cee-94fa-4bd4-95e2-fa26bb2607c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","timestamp":"2018. december. 17. 08:15","title":"Megvadítva: 621 lóerős lett a BMW 8-as kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra készülve fúrt katonái számára - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra...","id":"20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac63ec8-9385-4503-b7a5-1d937b155d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","timestamp":"2018. december. 16. 12:43","title":"Újabb, Libanonból induló alagutakat fedeztek fel Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőszakkal távolítottak el két országgyűlési képviselőt a közmédia épületéből.","shortLead":"Erőszakkal távolítottak el két országgyűlési képviselőt a közmédia épületéből.","id":"20181217_Videon_ahogy_kidobjak_az_MTVAbol_Szelt_es_Hadhazyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f667bac-c9bd-4c3c-8817-e72153318774","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Videon_ahogy_kidobjak_az_MTVAbol_Szelt_es_Hadhazyt","timestamp":"2018. december. 17. 09:36","title":"Videón, ahogy kidobják az MTVA-ból Szélt és Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni technológiák után kutatnak.","shortLead":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni...","id":"20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2385c3-5dd5-4f52-b2e8-e8c1beaa977d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","timestamp":"2018. december. 15. 13:03","title":"Állítólag van egy titkos laboratóriuma a Huaweinek, amit csak úgy hívnak: a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]