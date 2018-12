Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál teljes fordulatszámon pörögnek a Hírfolyam hirdetési zónái, így oda már nem tudnak többet elhelyezni. Most egy újabb ötletet találtak ki.","shortLead":"A Facebooknál teljes fordulatszámon pörögnek a Hírfolyam hirdetési zónái, így oda már nem tudnak többet elhelyezni...","id":"20181216_facebook_hirdetes_kereses_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e300b8e-9b2d-4231-8a94-01c345f1da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_facebook_hirdetes_kereses_a_facebookon","timestamp":"2018. december. 16. 13:03","title":"Olyan helyre is hirdetést tesz a Facebook, ahová nem is gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dca8cb-5831-4e49-ae8c-7ce338552bf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181217_Adventi_irodalmi_naptar__december_17","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7dca8cb-5831-4e49-ae8c-7ce338552bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0797d4-9f92-4921-adbc-250dd6086db9","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Adventi_irodalmi_naptar__december_17","timestamp":"2018. december. 17. 08:03","title":"Adventi irodalmi naptár - december 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","shortLead":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","id":"20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3bb61-ffac-421f-b48e-9de1155b0935","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","timestamp":"2018. december. 16. 09:48","title":"Külföldön is tüntetnek: „Lebontjuk Orbánországot és építünk olyat, ahova érdemes lesz hazajönni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6333fd-bb0a-40eb-a14d-11911fc8b80f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes projekt részeként Kínában nem a szemétbe dobják a megmaradt, de emberi fogyasztásra már alkalmatlan ételt, hanem a csótányokkal etetik meg. A szakértők szerint így naponta akár 50 tonna konyhai hulladékot is újra lehet hasznosítani.","shortLead":"Egy érdekes projekt részeként Kínában nem a szemétbe dobják a megmaradt, de emberi fogyasztásra már alkalmatlan ételt...","id":"20181215_kina_etelpazarlas_csotany_konhyai_hulladek_kidobott_etel_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e6333fd-bb0a-40eb-a14d-11911fc8b80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a22dd90-2888-4e1d-8865-7dbe2b02a22f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_kina_etelpazarlas_csotany_konhyai_hulladek_kidobott_etel_ujrahasznositas","timestamp":"2018. december. 15. 12:03","title":"Úgy tűnik, van a megoldás az ételpazarlásra, csak egy kicsit gusztustalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ globális migrációs csomagja olyan eszköz, amely révén felelősséggel, szolidaritással és könyörülettel lehet segíteni azokat, aki elhagyják hazájukat - jelentette ki Ferenc pápa a római Szent Péter téren Advent harmadik vasárnapján mondott beszédében.","shortLead":"Az ENSZ globális migrációs csomagja olyan eszköz, amely révén felelősséggel, szolidaritással és könyörülettel lehet...","id":"20181216_A_papa_az_ENSZ_migracios_csomagja_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a817ed2d-75d4-4d4c-8726-1c38dc8a56cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_A_papa_az_ENSZ_migracios_csomagja_mellett","timestamp":"2018. december. 16. 14:34","title":"A pápa támogatja ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04062f21-51ea-4f32-b6f9-f09037b18635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak három hétig látható a Műjégpályától pár perc sétára található Hopp Ferenc Múzeumban az indiai, női szerepekre fókuszáló kiállítás ","shortLead":"Már csak három hétig látható a Műjégpályától pár perc sétára található Hopp Ferenc Múzeumban az indiai, női szerepekre...","id":"20181216_Az_indiai_noi_szerepekrol_lathato_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04062f21-51ea-4f32-b6f9-f09037b18635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d7dd64-d0e5-46f5-9848-9de24edf1981","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Az_indiai_noi_szerepekrol_lathato_kiallitas","timestamp":"2018. december. 16. 18:59","title":"Az indiai női szerepekről látható kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó szombati megmozdulása során, szemtanúk beszámolói szerint azonban a tüntetések az előzőekhez képest nyugodtabb hangulatban zajlottak – jelentették hírügynökségek.","shortLead":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó...","id":"20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72306447-fd1e-4f56-b25b-df23928e8b9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 15. 14:01","title":"Megint tüntetnek, rendőrökkel dulakodnak a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es technológiát kapta meg.","shortLead":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es...","id":"20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e616f1-16f4-45cb-8524-695a2cc4d2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","timestamp":"2018. december. 17. 09:33","title":"Beérték a Samsungot: itt a Huawei első, lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]