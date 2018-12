Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keddtől ideiglenesen megnyitják.","shortLead":"Keddtől ideiglenesen megnyitják.","id":"20181217_M0s_M6_lehajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abba37f9-10e5-4138-ae5d-573847c8a019","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_M0s_M6_lehajto","timestamp":"2018. december. 17. 12:15","title":"Végre kész az M0-s lehajtója az M6-os felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a168f9-d7fa-41cf-85ce-35e329aaa437","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A borsodi megyeszékhelyen forgalomlassítással álltak ki a túlóratörvény ellen.","shortLead":"A borsodi megyeszékhelyen forgalomlassítással álltak ki a túlóratörvény ellen.","id":"20181217_Miskolcon_felpalyas_savelzarassal_tiltakoztak__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a168f9-d7fa-41cf-85ce-35e329aaa437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c88a04a-8def-4cc5-a651-7e8259b3c4a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Miskolcon_felpalyas_savelzarassal_tiltakoztak__foto","timestamp":"2018. december. 17. 19:54","title":"Miskolcon félpályás sávelzárással tiltakoztak - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a4f047-12b4-434b-8641-a9f3909908bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veronai buszbalesetben meghalt gyerekek szüleit szólaltatták meg a Tv2-n, csak nem számítottak arra, hogy a kormányszócsőként funkcionáló csatorna élő adásában kimondják: azért az olasz eljárásban próbálják keresni az igazukat, mert gyaníthatóan az buszos cég „kormánypárti kapcsolatai\" miatt nem indult magyar eljárás. A Vajna-csatorna két műsorvezetője erre köpni-nyelni nem tudott, annyit tudtak mondani: \"köszönjük\".","shortLead":"A veronai buszbalesetben meghalt gyerekek szüleit szólaltatták meg a Tv2-n, csak nem számítottak arra...","id":"20181217_Lefagyott_a_Tv2_elo_adasban_varatlanul_beszoltak_az_Orbankormanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0a4f047-12b4-434b-8641-a9f3909908bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca12ca9b-a290-4a56-bfb4-886b80efa68c","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Lefagyott_a_Tv2_elo_adasban_varatlanul_beszoltak_az_Orbankormanynak","timestamp":"2018. december. 17. 13:51","title":"Lefagyott a Tv2: élő adásban váratlanul beszóltak az Orbán-kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181218_Igy_szaval_Majka_Varro_Danit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5441c6-9324-4c67-8beb-142e6a0f111a","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Igy_szaval_Majka_Varro_Danit","timestamp":"2018. december. 18. 13:32","title":"Így szaval Majka Varró Danit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6074f04f-abfb-4fe5-84f2-9532a4f0525a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia székházában maradt ellenzéki politikusok 24 óra után önként távoztak, péntekre ígérnek újabb akciót.","shortLead":"A közmédia székházában maradt ellenzéki politikusok 24 óra után önként távoztak, péntekre ígérnek újabb akciót.","id":"20181217_mtva_szekhaz_hadhazy_akos_szel_bernadett_peticio_elo_adas_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6074f04f-abfb-4fe5-84f2-9532a4f0525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9dbe21-9677-4c3f-acf9-04d0e0b18002","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_mtva_szekhaz_hadhazy_akos_szel_bernadett_peticio_elo_adas_tuntetes","timestamp":"2018. december. 17. 09:58","title":"Sosem látott ellenzéki összeborulást hozott az MTVA-ostrom, a tüntetők propagandatúráztak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Online applikációban és telefonon is lehet majd tőlük rendelni, nagy terveik vannak. ","shortLead":"Online applikációban és telefonon is lehet majd tőlük rendelni, nagy terveik vannak. ","id":"20181218_Uj_taxisceg_alakult_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9a8cb5-767d-4c24-804a-6044541baf10","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_Uj_taxisceg_alakult_Budapesten","timestamp":"2018. december. 18. 11:10","title":"Új taxiscég alakult Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 magyar vet részt az itthoniakra rímelő angliai szimpátiatüntetésen. Elértük az esemény szervezőjét: nem fognak megállni egy tüntetésnél.","shortLead":"50 magyar vet részt az itthoniakra rímelő angliai szimpátiatüntetésen. Elértük az esemény szervezőjét: nem fognak...","id":"20181217_Bristolban_is_szolt_az_Orban_takarodj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b11494-0b8b-434c-9827-63cf71002fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Bristolban_is_szolt_az_Orban_takarodj","timestamp":"2018. december. 17. 14:50","title":"Bristolban is szólt az Orbán, takarodj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f371c745-e36f-4855-b23f-037fbf96d8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába \"ünnepelhette\" az idei évben már a 28. születésnapját a Hubble űrteleszkópja, a távcső még a mai napig is folyamatosan kémleli a világűrt újabb bolygók után kutatva. Most úgy tűnik, találtak vele egy rendkívül ritka bolygótípust.","shortLead":"Hiába \"ünnepelhette\" az idei évben már a 28. születésnapját a Hubble űrteleszkópja, a távcső még a mai napig is...","id":"20181217_hubble_urteleszkop_elparolgo_bolygo_exobolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f371c745-e36f-4855-b23f-037fbf96d8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38b3f85-8b19-4c6d-adf0-89bff3d5f09b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_hubble_urteleszkop_elparolgo_bolygo_exobolygo","timestamp":"2018. december. 17. 10:43","title":"Talált egy bolygót a Hubble, ami szó szerint elpárolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]