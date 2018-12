Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","shortLead":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","id":"20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1254b619-1ef7-40a0-ad4d-4e22edadd535","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","timestamp":"2018. december. 19. 13:31","title":"Zúgó átjátszó miatt kell sérelemdíjat fizetnie egy telefontársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce37942-77e0-4157-8e55-d2689e408625","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Nincs Facebook Zuckerberg, vagy Tesla Musk nélkül – legalábbis ezt a képet erősíti, hogy a cégeket érintő idei botrányok nem ingatták meg az alapítók pozícióját, noha súlyos üzleti és bizalmi hibákért terheli őket a felelősség. Van az a szint, ahonnan már nem lehet bukni?\r

","shortLead":"Nincs Facebook Zuckerberg, vagy Tesla Musk nélkül – legalábbis ezt a képet erősíti, hogy a cégeket érintő idei...","id":"bchbisnode_20181219_zuckerberg_musk_cegvezetok_bukas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce37942-77e0-4157-8e55-d2689e408625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb79adf-a3bc-4470-81de-304b807053d7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181219_zuckerberg_musk_cegvezetok_bukas","timestamp":"2018. december. 19. 07:30","title":"Túl magasan a bukáshoz? – Megingathatatlan cégvezérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper karácsonyi ajándékokat vitt volna nekik, de aztán nem jelent meg. Curtis a Facebookon azt írta, ő már napokkal korábban jelezte, hogy nem tud részt venni az eseményen. ","shortLead":"A rapper karácsonyi ajándékokat vitt volna nekik, de aztán nem jelent meg. Curtis a Facebookon azt írta, ő már napokkal...","id":"20181219_Curtis_allami_gondozott_es_fogyatekkal_elo_gyermekeknek_okozott_csalodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f13c9b-7cbe-4738-8e24-2282dae7ad32","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Curtis_allami_gondozott_es_fogyatekkal_elo_gyermekeknek_okozott_csalodast","timestamp":"2018. december. 19. 13:11","title":"Curtis állami gondozott és fogyatékkal élő gyerekeknek okozott csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d870fd-07d3-428e-87fb-4abd4aad2048","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külsejében nem változott sokat, viszont lesz belőle már hibrid.","shortLead":"A külsejében nem változott sokat, viszont lesz belőle már hibrid.","id":"20181218_skoda_superb_2019_facelift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d870fd-07d3-428e-87fb-4abd4aad2048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547a4d1a-697c-4cfd-920e-25933b0e28f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_skoda_superb_2019_facelift","timestamp":"2018. december. 18. 19:20","title":"Fotók: nem nagyon álcázzák a frissített Skoda Superbet, de nincs is mit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd729bf-3254-457e-ad6b-c6b2b42455d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"-7 fokkal indult a reggel a fővárosban, és nem is melegszik -2 fölé az idő.","shortLead":"-7 fokkal indult a reggel a fővárosban, és nem is melegszik -2 fölé az idő.","id":"20181220_Marad_a_kutyahideg_orszagszerte_eszakon_onos_eso_is_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cd729bf-3254-457e-ad6b-c6b2b42455d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53854e38-1ce5-48b6-bde8-cb747f47ffc4","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Marad_a_kutyahideg_orszagszerte_eszakon_onos_eso_is_johet","timestamp":"2018. december. 20. 06:21","title":"Marad a kutya hideg országszerte, északon ónos eső is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","shortLead":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","id":"20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca49869-7186-4913-aa52-5fb9b62fdffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","timestamp":"2018. december. 20. 10:05","title":"Idén is közpénzből mehetnek luxus edzőtáborokba a Felcsút focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca19c15-9f25-4307-b23d-bb2b2a2f9014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben gyakorlatilag fel sem nézett a mobiljából.","shortLead":"Mindeközben gyakorlatilag fel sem nézett a mobiljából.","id":"20181218_Video_rendben_hogy_kihozta_a_csomagot_a_futar_csak_haz_elotti_kocsit_nem_kellett_volna_osszetornie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ca19c15-9f25-4307-b23d-bb2b2a2f9014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0085a5-4eaf-4315-a37c-57fcac11ff84","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_Video_rendben_hogy_kihozta_a_csomagot_a_futar_csak_haz_elotti_kocsit_nem_kellett_volna_osszetornie","timestamp":"2018. december. 18. 18:12","title":"Videó: rendben, hogy kihozta a csomagot a futár, csak ház előtti kocsit nem kellett volna összetörnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58fb5b8-b0c8-4ec3-a3a6-a936a9199a4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A térségben 3 százalékos a munkanélküliség, miközben az üzemek munkaerőhiánnyal küzdenek.","shortLead":"A térségben 3 százalékos a munkanélküliség, miközben az üzemek munkaerőhiánnyal küzdenek.","id":"20181220_Annyira_nincs_betanitott_munkas_Szabolcsban_hogy_kozmunkasokat_toboroznak_a_Lego_gyarba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f58fb5b8-b0c8-4ec3-a3a6-a936a9199a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f9162d-241a-4ad3-8c8e-b7350dba5cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Annyira_nincs_betanitott_munkas_Szabolcsban_hogy_kozmunkasokat_toboroznak_a_Lego_gyarba","timestamp":"2018. december. 20. 10:57","title":"Annyira nincs betanított munkás Szabolcsban, hogy közmunkásokat toboroznak a Lego gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]