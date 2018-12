Szánkóra cserélte Basky a kisvonatot Orbán alatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa1d38d6-91a9-4f60-8d48-99b4f09606ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181223_Adventi_irodalmi_naptar__december_23","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa1d38d6-91a9-4f60-8d48-99b4f09606ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f66e47-6fe7-42f6-bc09-b8d81ce7fdb9","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Adventi_irodalmi_naptar__december_23","timestamp":"2018. december. 23. 08:04","title":"Adventi irodalmi naptár – december 23.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a1ba-48b1-409b-998d-7e8489e9213f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy japán kutatócsoport először észlelte víz nyomát hidratált ásványok formájában számos kisbolygón az Akari infravörös műhold használatával. Felfedezésük hozzájárul a víznek a Naprendszerben való eloszlása, a kisbolygók kialakulása és a Földön lévő víz eredete megértéshez.","shortLead":"Egy japán kutatócsoport először észlelte víz nyomát hidratált ásványok formájában számos kisbolygón az Akari infravörös...","id":"20181221_kisbolygo_akari_japan_muhold_viz_naprendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a509a1ba-48b1-409b-998d-7e8489e9213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ecc41e-6a86-43c8-880d-dbb196464a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_kisbolygo_akari_japan_muhold_viz_naprendszer","timestamp":"2018. december. 21. 19:03","title":"Több kisbolygón is víz nyomaira bukkant a japánok műholdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Spiegeltől, miután a héten napvilágra került, hogy a német hírmagazin egyik újságírója számos hamis információt jelentetett meg a lapban.","shortLead":"Az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Spiegeltől, miután a héten napvilágra került, hogy a német...","id":"20181222_Amerika_ledobbent_a_Spiegelbotranyon_Vilagos_hogy_intezmenyesitett_reszrehajlas_aldozatai_lettunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b92b501-bab8-4014-a616-0966e7eb76bd","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Amerika_ledobbent_a_Spiegelbotranyon_Vilagos_hogy_intezmenyesitett_reszrehajlas_aldozatai_lettunk","timestamp":"2018. december. 22. 08:46","title":"Amerika ledöbbent a Spiegel-botrányon: „Világos, hogy intézményesített részrehajlás áldozatai lettünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse az Apple-t.","shortLead":"Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse...","id":"20181222_muncheni_birosagi_dontes_iphone7_iphone8_forgalmazas_tilalma_nemetorszagban_qualcomm_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b48255-8f5c-4a9c-930d-9cf293cbb55c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_muncheni_birosagi_dontes_iphone7_iphone8_forgalmazas_tilalma_nemetorszagban_qualcomm_apple","timestamp":"2018. december. 22. 09:03","title":"Betiltanák az iPhone-okat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54de9f18-ab66-49f2-90b9-580cff4f57eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt az Egyesült Államok gyógyszereket és élelmiszereket bevizsgáló szervezetétől, az FDA-tól egy olyan óra, amelyel a jelenleg piacon lévő eszközökkel ellenetétben nem csak a szívritmus, hanem a vérnyomás is nyomon követhető.","shortLead":"Megkapta az engedélyt az Egyesült Államok gyógyszereket és élelmiszereket bevizsgáló szervezetétől, az FDA-tól...","id":"20181222_omron_heartguide_vernyomasmero_ora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54de9f18-ab66-49f2-90b9-580cff4f57eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b8a6ec-2576-493a-b4c8-d5a9ec04328f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_omron_heartguide_vernyomasmero_ora","timestamp":"2018. december. 22. 15:03","title":"Végre megcsinálták: ez az óra méri a vérnyomást (nem csak a pulzust)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc377355-9ebb-4800-97f8-f3145e1e3bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Judit O1G matricákkal ragasztotta le a melleit, és ezt a pénteki tüntetésen meg is mutatta. Azóta is vállalja.","shortLead":"Judit O1G matricákkal ragasztotta le a melleit, és ezt a pénteki tüntetésen meg is mutatta. Azóta is vállalja.","id":"20181222_A_felmeztelen_no_a_penteki_tuntetesrol_inkabb_nem_nezi_meg_mit_irnak_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc377355-9ebb-4800-97f8-f3145e1e3bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222498a1-9835-4b22-962c-81e972366f01","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_felmeztelen_no_a_penteki_tuntetesrol_inkabb_nem_nezi_meg_mit_irnak_rola","timestamp":"2018. december. 22. 15:07","title":"A félmeztelen nő a pénteki tüntetésről inkább nem nézi meg, mit írnak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2e7a0c-592b-45e7-8e16-3eca4b91a632","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ég mind a négy gyertya, ahogy kell.","shortLead":"Ég mind a négy gyertya, ahogy kell.","id":"20181223_Uj_szojatekkal_koszontik_Orban_Viktor_adventi_koszorujat_a_facebookos_kommentelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce2e7a0c-592b-45e7-8e16-3eca4b91a632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d7917c-bc92-4f6e-8560-c7d3193fee24","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Uj_szojatekkal_koszontik_Orban_Viktor_adventi_koszorujat_a_facebookos_kommentelok","timestamp":"2018. december. 23. 08:23","title":"Új szójátékkal köszöntik Orbán Viktor adventi koszorúját a facebookos kommentelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da76487-ebd4-429e-88e6-3a0257844926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A János-hegyen óránkénti 102 kilométeres széllökés is előfordult.","shortLead":"A János-hegyen óránkénti 102 kilométeres széllökés is előfordult.","id":"20181223_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6da76487-ebd4-429e-88e6-3a0257844926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3d6b54-1bf5-4633-a4d8-e503500ec50d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_szombaton","timestamp":"2018. december. 23. 13:25","title":"Megdőlt a fővárosi szélrekord szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]