[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi két nőt is követett, majd szexuálisan bántalmazni akarta őket. ","shortLead":"A férfi két nőt is követett, majd szexuálisan bántalmazni akarta őket. ","id":"20181221_Lepcsohazban_tamadott_meg_ket_not_is_egy_31_eves_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a473657-4616-4d8a-8797-6f16d40e1a1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Lepcsohazban_tamadott_meg_ket_not_is_egy_31_eves_ferfi","timestamp":"2018. december. 21. 14:48","title":"Lépcsőházban támadott meg két nőt is egy 31 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg előbb-utóbb másnak is gyanús lett volna a férfi egyik csuklóján lógó bilincs.","shortLead":"Valószínűleg előbb-utóbb másnak is gyanús lett volna a férfi egyik csuklóján lógó bilincs.","id":"20181221_Szokese_utan_autostoppal_menekult_volna_a_rab_de_pechjere_egy_rendor_vette_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd18c6c-87fb-43fd-aeb3-201d61d52c01","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Szokese_utan_autostoppal_menekult_volna_a_rab_de_pechjere_egy_rendor_vette_fel","timestamp":"2018. december. 21. 13:04","title":"Szökése után autóstoppal menekült volna a rab, de pechjére egy rendőr vette fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1f61b-839f-4679-a0ca-d4875577a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra tüntettek pénteken a túlóratörvény ellen Budapesten. Először a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tartott Nemzeti Összkarácsonyi Békemenetet a Kossuth tér környékén, majd civilek, ellenzéki pártok és szakszervezetek szervezésében vonultak a tüntetők a parlamenttől a Sándor-palotáig, Áder János köztársasági elnök székhelyéhez, miután az államfő szerdán aláírta a közigazgatási bíróságok létrehozásáról szóló törvényt, csütörtökön pedig a túlóratörvényről szólót is.","shortLead":"Újra tüntettek pénteken a túlóratörvény ellen Budapesten. Először a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tartott Nemzeti...","id":"20181221_tuntetes_kossuth_ter_sandor_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1f61b-839f-4679-a0ca-d4875577a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12fde9-e5dd-4d1b-8e39-b5bba92f12bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_tuntetes_kossuth_ter_sandor_palota","timestamp":"2018. december. 21. 18:05","title":"Dobálással ért véget a péntek esti tüntetés a Sándor-palota előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc70a49e-75c4-4f8c-88ec-ee54b433b288","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Érd női kézilabdacsapatának a karácsonyi buliján nagy volt a meglepetés.","shortLead":"Az Érd női kézilabdacsapatának a karácsonyi buliján nagy volt a meglepetés.","id":"20181222_Elkepesztoen_hangzik_egy_francia_szajabol_a_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc70a49e-75c4-4f8c-88ec-ee54b433b288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7fa3ff-9b68-4a5a-84ea-e4df4addb5b6","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Elkepesztoen_hangzik_egy_francia_szajabol_a_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 22. 14:40","title":"Elképesztően hangzik egy francia szájából a Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26204f5-3d91-4fec-8947-3e38b45063d1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kezdő popsztár, páncélos bortolvaj, aranytömbök a levegőben és birkaszépségverseny – egyebek között ezek szerepelnek a The Moscow Times nevű orosz híroldal hírgyűjteményében, amely szerint 2018 – bár még van belőle pár nap – erős esztendő volt.","shortLead":"Kezdő popsztár, páncélos bortolvaj, aranytömbök a levegőben és birkaszépségverseny – egyebek között ezek szerepelnek...","id":"20181222_Ezek_voltak_az_ev_legbolondabb_oroszorszagi_hirei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e26204f5-3d91-4fec-8947-3e38b45063d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044c8874-bcca-46a7-8345-c9be71b54526","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Ezek_voltak_az_ev_legbolondabb_oroszorszagi_hirei","timestamp":"2018. december. 22. 17:05","title":"Ezek voltak az év legbolondabb oroszországi hírei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Öt éve még sokkal kevesebben mertek ekkorát álmodni.","shortLead":"Öt éve még sokkal kevesebben mertek ekkorát álmodni.","id":"20181222_A_fiatalok_tobb_mint_70_szazaleka_szamit_fizetesemelesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22acb93f-99c6-470f-9d57-a46859ef81c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_A_fiatalok_tobb_mint_70_szazaleka_szamit_fizetesemelesre","timestamp":"2018. december. 22. 08:05","title":"A fiatalok több mint 70 százaléka számít fizetésemelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","shortLead":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","id":"20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244625e4-1da8-4793-aae3-d497d5197a87","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","timestamp":"2018. december. 21. 12:45","title":"Havonta száz titkos megfigyelést engedélyezett idén az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bfb8a0-734e-4df5-9dd1-10ddff4bc069","c_author":"","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181222_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Jakus_Ibolya_a_HVG_foszerkesztoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95bfb8a0-734e-4df5-9dd1-10ddff4bc069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d38101-ee15-45bd-8e91-e4521044cc4f","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Jakus_Ibolya_a_HVG_foszerkesztoje","timestamp":"2018. december. 22. 14:00","title":"A HVG adventi kalendáriumában ma: Jakus Ibolya, a HVG felelős szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]