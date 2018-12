Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447e92b9-93f6-45fe-a3da-6b378c1e0ae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy valódi szovjet időgép tűnt fel a színen az Egyesült Államokban, mely éppen új gazdáját keresi.","shortLead":"Egy valódi szovjet időgép tűnt fel a színen az Egyesült Államokban, mely éppen új gazdáját keresi.","id":"20181226_sarga_irigyseg_kereklampas_lada_bukkant_fel_a_napfenyes_floridaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447e92b9-93f6-45fe-a3da-6b378c1e0ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f8cdd-4d62-48bd-be83-a4996f391c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20181226_sarga_irigyseg_kereklampas_lada_bukkant_fel_a_napfenyes_floridaban","timestamp":"2018. december. 26. 06:41","title":"Sárga irígység: kereklámpás Lada bukkant fel a napfényes Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e18a8b-76b9-4239-9b22-741d14b57cbe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ritka leletet, egy magas rangú katonatiszt felszerszámozott lovának megkövült maradványait találták meg egy fényűző külvárosi villa istállójában Pompeji ókori romvárosban.\r

