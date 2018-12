Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb teniszező nyert az európai hírügynökségek voksolásán.","shortLead":"A szerb teniszező nyert az európai hírügynökségek voksolásán.","id":"20181226_Djokovic_2018_legjobbja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25095ed7-1ba2-40ea-b188-242dee0f0651","keywords":null,"link":"/sport/20181226_Djokovic_2018_legjobbja","timestamp":"2018. december. 26. 13:15","title":"Djokovic 2018 legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a98ec37-aebe-4a86-80f8-49bd45f39314","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A késsel felgyverkezett férfi a gyalogosok közé hajtott a busszal, miután eltérítette a járművet. ","shortLead":"A késsel felgyverkezett férfi a gyalogosok közé hajtott a busszal, miután eltérítette a járművet. ","id":"20181225_5en_meghaltak_21en_megserultek_mikor_Kinaban_elteritettek_egy_buszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a98ec37-aebe-4a86-80f8-49bd45f39314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbc67ec-cb56-4db3-91f3-3ba24c4a9b0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_5en_meghaltak_21en_megserultek_mikor_Kinaban_elteritettek_egy_buszt","timestamp":"2018. december. 25. 14:10","title":"5-en meghaltak, 21-en megsérültek, mikor Kínában eltérítettek egy buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960","c_author":"S.A.","category":"elet","description":"A karácsonyi vacsorát a kereszténység előtti és abban újjászülető szokások határozzák meg. A néphit szerint a karácsony misztériuma kiterjed a hétköznapi tárgyakra, ételeinkre is, így vált mágikus erejűvé az ünnepi asztal. De mi köze az almának a termékenységhez és a máknak a halálhoz?","shortLead":"A karácsonyi vacsorát a kereszténység előtti és abban újjászülető szokások határozzák meg. A néphit szerint a karácsony...","id":"20181224_Varazsoltunk_minden_karacsonykor_alma_dio_ostya_mak_es_fokhagyma_az_unnepi_asztalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05671203-0e00-4d74-a582-36534b0d10bc","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Varazsoltunk_minden_karacsonykor_alma_dio_ostya_mak_es_fokhagyma_az_unnepi_asztalon","timestamp":"2018. december. 24. 20:00","title":"Varázsoltunk minden karácsonykor, ahogy sok generáció előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább negyvenhárman vesztették életüket és legalább tízen megsebesültek a Kabulban egy kormányhivatal elleni támadásban, amelynek során civilek százait ejtették túszul ismeretlen fegyveresek - közölte kedden az afgán egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Legalább negyvenhárman vesztették életüket és legalább tízen megsebesültek a Kabulban egy kormányhivatal elleni...","id":"20181225_Ujabb_veres_merenylet_tortent_Kabulban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8bd27-f974-412e-bd6a-a6cd087f6b24","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Ujabb_veres_merenylet_tortent_Kabulban","timestamp":"2018. december. 25. 11:34","title":"Újabb véres merényletet követtek el Kabulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kitört az olaszországi Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb tűzhányója, vastag hamuoszlop gomolyog a hegyből, a rossz látási viszonyok miatt a hatóságok lezárták a Szicília keleti partjánál lévő cataniai repülőteret.\r

","shortLead":"Kitört az olaszországi Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb tűzhányója, vastag hamuoszlop gomolyog a hegyből...","id":"20181224_repuloteret_is_lezartak_a_kitoro_etna_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a52009-4eb8-49bb-8e72-b530c8613fab","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_repuloteret_is_lezartak_a_kitoro_etna_miatt","timestamp":"2018. december. 24. 19:52","title":"Repülőteret is lezártak a kitörő Etna miatt – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9266ffc7-c546-4ccd-a17b-86bc44474304","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A becslések szerint 3500 tonnányit majszolunk el belőle az ünnepek alatt.\r

","shortLead":"A becslések szerint 3500 tonnányit majszolunk el belőle az ünnepek alatt.\r

","id":"20181224_milliardokat_koltunk_csak_szaloncukorra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9266ffc7-c546-4ccd-a17b-86bc44474304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87472e95-0818-43b7-a343-f0abbed67a1b","keywords":null,"link":"/kkv/20181224_milliardokat_koltunk_csak_szaloncukorra","timestamp":"2018. december. 24. 17:55","title":"Milliárdokat költünk csak szaloncukorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","shortLead":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","id":"20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131f2d7-909e-4415-9175-6bb1f307dedf","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","timestamp":"2018. december. 24. 19:22","title":"Karácsonyi verset írt az előzetesben Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0557fffa-e77a-49ad-a5f9-7004f65c7398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miguel Angel Ibarra esketett és keresztelt is, előbb Kolumbiában, aztán Spanyolországban.","shortLead":"Miguel Angel Ibarra esketett és keresztelt is, előbb Kolumbiában, aztán Spanyolországban.","id":"20181224_18_ev_utan_bukott_le_egy_alpap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0557fffa-e77a-49ad-a5f9-7004f65c7398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7647ab-21aa-463c-b938-87b9f874d5f1","keywords":null,"link":"/elet/20181224_18_ev_utan_bukott_le_egy_alpap","timestamp":"2018. december. 24. 18:25","title":"18 év után bukott le egy álpap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]