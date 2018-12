Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több helyen már aláírásgyűjtésbe is kezdtek a helyiek a takarékszövetkezeti fiókok bezárása miatt. Tavaly már sok kirendeltség bezárt, most karácsony előtt újabb településeket értesítettek a megszűnésről.","shortLead":"Több helyen már aláírásgyűjtésbe is kezdtek a helyiek a takarékszövetkezeti fiókok bezárása miatt. Tavaly már sok...","id":"20181227_Tomegevel_zarja_be_fiokjait_a_videk_bankja_a_falvakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6159e74b-d06d-40ed-ac72-cdd0caeb1c70","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Tomegevel_zarja_be_fiokjait_a_videk_bankja_a_falvakban","timestamp":"2018. december. 27. 13:49","title":"Tömegével zárja be fiókjait a „vidék bankja” a falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint nyáron átadják a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági centrumát, amelynek stadionjából a Lazio játszik, és Plácido Domingo énekel majd. ","shortLead":"A tervek szerint nyáron átadják a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági centrumát, amelynek stadionjából a Lazio játszik...","id":"20181227_szeged_stadion_dorozsmai_ut_megnyito_lazio_placido_domingo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57c8e8c-5317-443b-9c70-51797018dac1","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_szeged_stadion_dorozsmai_ut_megnyito_lazio_placido_domingo","timestamp":"2018. december. 27. 15:03","title":"Olasz sztárcsapat meccsével nyílhat meg a 9,6 milliárdos szegedi stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a940263e-f857-4c79-8e51-0dfa8a325527","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha nem látott volna karácsonykor elég Jack Black-filmet, most bepótolhatja az adagot!","shortLead":"Ha nem látott volna karácsonykor elég Jack Black-filmet, most bepótolhatja az adagot!","id":"20181228_Jack_Black_YouTube_csatorna_vlog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a940263e-f857-4c79-8e51-0dfa8a325527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851438a-32e5-42f7-94e1-46c4becc4c5f","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Jack_Black_YouTube_csatorna_vlog","timestamp":"2018. december. 28. 13:56","title":"Ez vicces lesz: Jack Black YouTube-csatornát indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11,5 ezer milliárd forint körül lesz a kiskereskedelmi forgalom.","shortLead":"11,5 ezer milliárd forint körül lesz a kiskereskedelmi forgalom.","id":"20181228_Soha_ennyit_nem_koltottunk_meg_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73ba0cd-34d2-45b6-84d1-3fce3640277f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Soha_ennyit_nem_koltottunk_meg_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 28. 08:11","title":"Soha ennyit nem költöttünk még karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb31186-ed75-4d36-8feb-525f7be536ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre újabb 10 kormányablakbuszt állítanak üzembe, miután a kisebb településeken alkalmazott buszos ügyfélszolgálat népszerűnek bizonyult.","shortLead":"Jövőre újabb 10 kormányablakbuszt állítanak üzembe, miután a kisebb településeken alkalmazott buszos ügyfélszolgálat...","id":"20181228_Tudta_hogy_letezik_kormanyablakbusz_Most_lett_belole_meg_tiz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb31186-ed75-4d36-8feb-525f7be536ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940e5a-e24b-4d4f-a9e1-27998b8c3353","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Tudta_hogy_letezik_kormanyablakbusz_Most_lett_belole_meg_tiz","timestamp":"2018. december. 28. 13:00","title":"Tudta, hogy létezik kormányablakbusz? Most lett belőle még tíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de88967d-afb2-4c2f-9953-18c12d4399a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181228_Papan_es_Kaposvaron_is_utlezarassal_tiltakoztak_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de88967d-afb2-4c2f-9953-18c12d4399a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcf8801-578c-4e93-9a6c-d73b589ba259","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Papan_es_Kaposvaron_is_utlezarassal_tiltakoztak_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 28. 22:11","title":"Pápán és Kaposváron is útlezárással tiltakoztak a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d088bc15-9d5e-4039-92b6-4fe3ed355c13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kompokat bérel a brit kormány arra az esetre, ha nem lépne érvénybe a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás, és emiatt fennakadások keletkeznének a nagy-britanniai áruellátásban","shortLead":"Kompokat bérel a brit kormány arra az esetre, ha nem lépne érvénybe a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit...","id":"20181229_Kompokat_berel_London_a_Brexit_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d088bc15-9d5e-4039-92b6-4fe3ed355c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c48f0fc-0d5d-4bfe-9c90-9824c4068899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181229_Kompokat_berel_London_a_Brexit_miatt","timestamp":"2018. december. 29. 12:27","title":"Kompokat bérel London a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg fiatalok – derül ki a KSH legújabb tanulmányából. ","shortLead":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg...","id":"20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a805ba-2086-4db9-94fd-a7f0a412422c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","timestamp":"2018. december. 28. 10:19","title":"Menekülnek Észak- és Kelet-Magyarországról a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]