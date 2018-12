A Brian életéből, illetve a többi Monty filmből ismert Michael Palin mellett lovag lett Gareth Southgate is, az angol labdarúgó válogatott szövetségi kapitányai is, aki az oroszországi világbajnokságon a harmadik helyik jutatta a három oroszlános gárdát. Egy másik sportember, a Tour de France-ot 2018-ban megnyert Geraint Thomas is hasonló elismerésben részesült.

Sir Michael Palin a Monty Python első tagja, aki lovagi címet kapott, s a 75 éves színész részben azzal érdemelte ki az elismerést, hogy az utóbbi években számos nagy sikerű dokumentumfilmet is készített, s egyebek mellett Észak-Koreába is eljutott.

Az úrhölgyek közé a Twiggy néven ismertté vált brit modell, színésznő és énekesnő, Lesley Hornby került be, s magas állami kitüntetést kaptak azok a brit búvárok is, akik részt vettek az egyik thaiföldi barlangba beszorult gyerekek megmentésében. „Nagyon büszke brit vagyok, mint mindig, most is úgy érzem magam, mint Nagy-Britannia nagykövete” – mondta az 1960-as években ismertté vált modell.

