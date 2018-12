Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","shortLead":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","id":"20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c648f605-208f-4432-af3b-834c856b4132","keywords":null,"link":"/cegauto/20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","timestamp":"2018. december. 30. 06:41","title":"A Lada Niva a kanyarban sincs ehhez képest a különleges Samarához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közölte, törvény szerint nem az ő hatáskörük ebben az ügyben nyomozni, ezért a Központi Nyomozó Főügyészségnek adták tovább az ügyet. ","shortLead":"A rendőrség közölte, törvény szerint nem az ő hatáskörük ebben az ügyben nyomozni, ezért a Központi Nyomozó...","id":"20181230_Rendorseg_az_ugyeszsegnek_tovabbitottak_az_MTVAs_kidobok_elleni_feljelentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a783238-5834-415d-bd22-955e2f9cca98","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Rendorseg_az_ugyeszsegnek_tovabbitottak_az_MTVAs_kidobok_elleni_feljelentest","timestamp":"2018. december. 30. 12:39","title":"Rendőrség: Az ügyészségnek továbbították az MTVA-s kidobók elleni feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181229_Az_ev_utolso_otos_lotto_sorsolasa_az_remenykedjen_aki_nagy_szorassal_tippelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec9c504-241b-4d46-9487-7cee662a704a","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Az_ev_utolso_otos_lotto_sorsolasa_az_remenykedjen_aki_nagy_szorassal_tippelt","timestamp":"2018. december. 29. 19:44","title":"Az év utolsó ötös lottó sorsolása: az reménykedjen, aki nagy szórással tippelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most éppen a megválasztott brazil elnök állt elő aggasztó ötletekkel.","shortLead":"Most éppen a megválasztott brazil elnök állt elő aggasztó ötletekkel.","id":"20181229_Remenykedjunk_hogy_Orban_Viktor_nem_tanul_el_mindent_uj_barataitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576cc7f8-5780-4152-bb1e-0c382dc6cf7d","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Remenykedjunk_hogy_Orban_Viktor_nem_tanul_el_mindent_uj_barataitol","timestamp":"2018. december. 29. 17:24","title":"Reménykedjünk, hogy Orbán Viktor nem tanul el mindent új barátaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar dolgozók több mint fele tömegközlekedik, a legtöbben fél-1 óra alatt érnek be a munkahelyükre, és havi 5-10 ezret költenek közlekedésre, egyebek mellett ezek derültek ki a Bónusz Brigád és a GKI Digital közös kutatásából.","shortLead":"A magyar dolgozók több mint fele tömegközlekedik, a legtöbben fél-1 óra alatt érnek be a munkahelyükre, és havi 5-10...","id":"20181228_kozlekedesi_modok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178546ad-5f73-44a5-a82e-4112ae994c37","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_kozlekedesi_modok","timestamp":"2018. december. 28. 19:01","title":"Mit gondol, bicikliznek, autóznak, vagy tömegközlekednek a legtöbben az országban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab64019-2dd4-4c34-9659-daaf6e5930db","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A spanyolok az újesztendő küszöbén, pontban éjfélkor gyors egymásutánban bekapnak 12 szem szőlőt, mert úgy tartják ez meghozza a következő évre a szerencsét. Ki tudja, mennyire jön be, de az biztos, hogy jó nagyot kaszálnak a kereskedők. \r

\r

","shortLead":"A spanyolok az újesztendő küszöbén, pontban éjfélkor gyors egymásutánban bekapnak 12 szem szőlőt, mert úgy tartják...","id":"20181229_Jo_uzlet_a_szerencseszolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab64019-2dd4-4c34-9659-daaf6e5930db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7331fb-6854-4fbe-a676-5533f66a05f0","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Jo_uzlet_a_szerencseszolo","timestamp":"2018. december. 29. 13:57","title":"Jó üzlet a szerencseszőlő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","shortLead":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","id":"20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9dfc7-f6d7-41bb-9173-8c686c4ce2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","timestamp":"2018. december. 28. 16:42","title":"Windisch Judit: Láttam jönni a \"Messiást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azzal vágott vissza, hogy szerinte Juncker nem igazi kereszténydemokrata. ","shortLead":"A külügyminiszter azzal vágott vissza, hogy szerinte Juncker nem igazi kereszténydemokrata. ","id":"20181230_Szilveszteri_trefanak_is_rossz__Szijjarto_nem_hagyta_szo_nelkul_Juncker_kritikajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e77ed0-9605-4a5b-ab51-ddcd58585a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Szilveszteri_trefanak_is_rossz__Szijjarto_nem_hagyta_szo_nelkul_Juncker_kritikajat","timestamp":"2018. december. 30. 14:23","title":"\"Szilveszteri tréfának is rossz\" - Szijjártó nem hagyta szó nélkül Juncker kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]