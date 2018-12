Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy Németországban nevelkedett magyar lesz az, Radoki János. Megvan a Puskás Akadémia új edzője Ketten is olyan üzenetet tettek közzé a zenekarból a közösségi médiában, amely azt sejteti, hogy kilépnek. Otthagyja a Punnany Massifot két tagja Ha nem látott volna karácsonykor elég Jack Black-filmet, most bepótolhatja az adagot! Ez vicces lesz: Jack Black YouTube-csatornát indított A képviselő közérdekű adatigénylést nyújtott be, nem kapja meg ingyen a válaszokat. 165 ezer forintért hajlandó válaszolni a Honvédkórház Demeter Mártának Negyedik hete tiltakoznak az emberek. Belgrádban 25 ezres kormányellenes tüntetések vannak Vietnami turisták ültek a buszon. Felrobbantottak egy turistabuszt Egyiptomban, legalább ketten meghaltak 2030-ban buli a Kádár bisztróban! Windisch Judit: Láttam jönni a "Messiást" Most éppen a megválasztott brazil elnök állt elő aggasztó ötletekkel. Reménykedjünk, hogy Orbán Viktor nem tanul el mindent új barátaitól