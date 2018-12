Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Szakértők és az otthonteremtési kedvezményt igénylő családok segítségével próbáltuk kideríteni, ha nem szociálpolitikai eszköz a lakáspolitika, akkor mégis micsoda? ","shortLead":"Szakértők és az otthonteremtési kedvezményt igénylő családok segítségével próbáltuk kideríteni, ha nem szociálpolitikai...","id":"20181226_Csalardok_eve_ez_lett_a_csokbol_2018ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4502a419-e21f-40f2-b1d6-b8e5685b4365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181226_Csalardok_eve_ez_lett_a_csokbol_2018ban","timestamp":"2018. december. 26. 10:00","title":"„Nem lehet minden csokforint mellé rendőrt állítani” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f7e2b5-eb14-42ae-8b1c-8d3770527d99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181226_A_vasar_egesz_kozonsege_elott_kertek_meg_egy_lanyt_Pecsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f7e2b5-eb14-42ae-8b1c-8d3770527d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1610b9fb-4635-4b02-bcf4-5fd67a4d2fd7","keywords":null,"link":"/elet/20181226_A_vasar_egesz_kozonsege_elott_kertek_meg_egy_lanyt_Pecsen","timestamp":"2018. december. 26. 19:43","title":"A vásár közönsége előtt kértek meg egy lányt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai pilótanőnek adva ki magukat próbálják átverni a magányos férfiakat. ","shortLead":"Amerikai pilótanőnek adva ki magukat próbálják átverni a magányos férfiakat. ","id":"20181227_Mar_ferfiakra_is_vadasznak_a_romantikus_csalok_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0f8c6f-f619-40ee-b7f0-4fdd6c419492","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Mar_ferfiakra_is_vadasznak_a_romantikus_csalok_a_Facebookon","timestamp":"2018. december. 27. 09:25","title":"Már férfiakra is vadásznak a \"romantikus csalók\" a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök a Szíriában éjszaka végrehajtott, Izraelnek tulajdonított légicsapásra utalva.\r

\r

","shortLead":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8308e-0a8c-4076-be56-7f8744c74609","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","timestamp":"2018. december. 26. 18:19","title":"Netanjahu: Izrael továbbra is támadni fogja Irán szíriai érdekeltségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban nincs.","shortLead":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban...","id":"20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1916d-4940-4523-9692-1a9d8b1bddbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","timestamp":"2018. december. 25. 22:12","title":"Drótkötél fejezett le majdnem egy autóst, de felelős továbbra sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","id":"20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb044-ec6f-43a5-9f98-c37a5f25a22b","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 25. 15:10","title":"A fasiszta rendszerekhez hasonlítja az Orbán-kormányt a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Idén is remek videojátékok készültek, az egyiknek ráadásul jövőre se nagyon látszik kihívója. A Rockstar Games újdonsága nemcsak milliók szórakozása lett, de a HVGame – Az év játéka-díjat is elnyerte. ","shortLead":"Idén is remek videojátékok készültek, az egyiknek ráadásul jövőre se nagyon látszik kihívója. A Rockstar Games...","id":"20181221_hvgame_2018_ev_jateka_red_dead_redemption_2_videojatek_jatekteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c53617-03fe-4848-9c55-b7abe05bc481","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_hvgame_2018_ev_jateka_red_dead_redemption_2_videojatek_jatekteszt","timestamp":"2018. december. 26. 17:30","title":"Ne keressen más játékot, ennél az egynél talán jövőre sem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feloldották a hadiállapotot Ukrajnában - jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök szerdán a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) ülésén.","shortLead":"Feloldották a hadiállapotot Ukrajnában - jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök szerdán a Nemzetbiztonsági és...","id":"20181226_Veget_ert_a_hadiallapot_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc44580f-a896-4b3d-93ed-df074068cd56","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Veget_ert_a_hadiallapot_Ukrajnaban","timestamp":"2018. december. 26. 13:55","title":"Véget ért a hadiállapot Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]