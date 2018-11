Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötmillió dollár váltságdíjat követel egy kolumbiai bűnbanda a néhai Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író rokonának szabadon engedéséért, akit még augusztus 23-án raboltak el - jelentette be a rendőrség.","shortLead":"Ötmillió dollár váltságdíjat követel egy kolumbiai bűnbanda a néhai Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író...","id":"20181102_Otmillio_dollart_kernek_az_emberrablok_a_nehai_Garcia_Marquez_iro_rokonaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d536a6-a35d-44b2-bef8-8367d4e4eb88","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Otmillio_dollart_kernek_az_emberrablok_a_nehai_Garcia_Marquez_iro_rokonaert","timestamp":"2018. november. 02. 14:32","title":"Ötmillió dollárt kérnek az emberrablók a néhai García Márquez író rokonáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5d938e-8815-4be4-9c84-2d9511d7ccc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 42 milliós uniós támogatásból épült, de már nyoma sincs a rallypályának, és a vitorlázótó is kiszáradt a Szabolcs megyei Nagykállón. Az RTL Híradó forgatott a helyszínen.","shortLead":"Több mint 42 milliós uniós támogatásból épült, de már nyoma sincs a rallypályának, és a vitorlázótó is kiszáradt...","id":"20181103_Siri_csond_es_gaz__igy_nez_ki_a_42_millio_forintbol_felhuzott_nem_letezo_rallypalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5d938e-8815-4be4-9c84-2d9511d7ccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5adc68-5911-4228-bc92-adfcf9071a92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181103_Siri_csond_es_gaz__igy_nez_ki_a_42_millio_forintbol_felhuzott_nem_letezo_rallypalya","timestamp":"2018. november. 03. 21:30","title":"Síri csönd és gaz - így néz ki a 42 millió forintból felhúzott, nem létező rallypálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de míg egyes szegmensekben a tavalyihoz hasonló díjak várhatók, másutt akár 30 százaléknál is nagyobb lehet a növekedés - tudatta a Netrisk.hu. Az átlagdíj 25 ezer forint körül alakulhat.","shortLead":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de...","id":"20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a577b2-5ec1-4353-b166-fb88a813d240","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","timestamp":"2018. november. 02. 17:38","title":"Netrisk.hu: 8-10 százalékkal emelkedhetnek a kgfb díjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900120d-4678-4239-a177-d4dc36822beb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baán László, a múzeum főigazgatója elárulta, hogy milyen kiállítások várhatók a következő néhány évben a megújult Szépművészeti Múzeumban. Baán egyúttal várja az átfogó kormányzati intézkedést, amely a kulturális területen dolgozók bérét rendezhetné végre. ","shortLead":"Baán László, a múzeum főigazgatója elárulta, hogy milyen kiállítások várhatók a következő néhány évben a megújult...","id":"20181103_Rubens_Cezanne_El_Greco__ok_lesznek_a_huzonevei_a_megujult_Szepmuveszeti_Muzeumnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7900120d-4678-4239-a177-d4dc36822beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfb29e7-9746-4a06-86c9-c4500d5402dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Rubens_Cezanne_El_Greco__ok_lesznek_a_huzonevei_a_megujult_Szepmuveszeti_Muzeumnak","timestamp":"2018. november. 03. 18:03","title":"Rubens, Cézanne, El Greco - ők lesznek a húzónevei a megújult Szépművészeti Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a legjobb eszköznek is szüksége van népszerű appokra a sikerhez, és ez alól az Apple Watch sem kivétel. Állítólag a bétatesztelők már megkapták az egyik legnépszerűbb alkalmazás „Apple-okosórásított” változatát.","shortLead":"Még a legjobb eszköznek is szüksége van népszerű appokra a sikerhez, és ez alól az Apple Watch sem kivétel. Állítólag...","id":"20181104_spotify_apple_watch_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9594cb-6900-4809-a676-6f1c7bbcf461","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_spotify_apple_watch_alkalmazas","timestamp":"2018. november. 04. 10:03","title":"Lehet, hogy végre megkapja az Apple Watch a nagyon áhított zeneappot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47edcc0a-ea10-42d6-b13d-2c3f1bf3aa87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Devizaadóssága miatt még novemberben ki akarják lakoltatni a családját a XII. kerületi házukból.","shortLead":"Devizaadóssága miatt még novemberben ki akarják lakoltatni a családját a XII. kerületi házukból.","id":"20181104_Utcara_kerulhet_Biro_Ica_es_lanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47edcc0a-ea10-42d6-b13d-2c3f1bf3aa87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc317496-9833-4e1a-a0ee-dcc9ae88e936","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Utcara_kerulhet_Biro_Ica_es_lanya","timestamp":"2018. november. 04. 11:25","title":"Utcára kerülhet Bíró Ica és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e136fa8c-83ac-4e05-8c36-a6d09bba639b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A magyar fejlesztésű KofaGO nemcsak a kapcsolódási pontot segít megtalálni a termelők, illetve a vásárlók között, hanem időt és pénzt is spórolhatnak használói. Mindegy, hogy kolbászt vagy almát venne, üsse be, ami kell, az app pedig nyomban mutatja a legközelebbi árust. ","shortLead":"A magyar fejlesztésű KofaGO nemcsak a kapcsolódási pontot segít megtalálni a termelők, illetve a vásárlók között, hanem...","id":"20181102_kofago_alkalmazas_piac_vasarlas_termelo_termeloi_arak_zoldseg_gyumolcs_tejtermek_sporolas_bolti_arak_magyar_termekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e136fa8c-83ac-4e05-8c36-a6d09bba639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb97582f-299f-40b1-8878-b037058a9ba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_kofago_alkalmazas_piac_vasarlas_termelo_termeloi_arak_zoldseg_gyumolcs_tejtermek_sporolas_bolti_arak_magyar_termekek","timestamp":"2018. november. 02. 17:30","title":"Remek magyar ötlet a program, ami összehozza a hazai termelőket a vásárlókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bb41d2-0f19-4b6d-bb9a-5aab6cd2bf03","c_author":"","category":"itthon","description":"Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona, akit áramütés ért a ferencvárosi pályaudvaron, amikor felmászott egy harci járműveket szállító tehervonatra – értesült az ATV.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona, akit áramütés ért a ferencvárosi pályaudvaron, amikor felmászott...","id":"20181102_Eletveszelyesen_megserult_egy_amerikai_katona_a_ferencvarosi_palyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6bb41d2-0f19-4b6d-bb9a-5aab6cd2bf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b1d3c1-0d63-4872-a0c7-ec15903607d5","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Eletveszelyesen_megserult_egy_amerikai_katona_a_ferencvarosi_palyaudvaron","timestamp":"2018. november. 02. 21:17","title":"Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona a ferencvárosi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]