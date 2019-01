Több mint húsz évvel „akkezdet” után feloszlik Akkezdet Phiai, a zenekar két tagja, Závada Péter és Saiid külön utakon folytatja a jövőben – jelentették be Facebook-oldalukon.

A posztban így emlékeznek vissza karrierjükre: felléptünk 15 ember előtt is az elején, és 150.000 előtt is a szólászabadság nevében. Érettségi tétel lettünk, Saiid többszörös slam poetry bajnok, Peti több kötetes költő és színpadi szerző. Nem csináltunk sok klipet, de azok mind díjakat söpörtek be szemléken és szavazásokon. Egyetlen filmzenét készítettünk, az is elhozta a zsűri különdíját. Minőségben és menőségben hiszünk ma is, nem a mennyiségben.