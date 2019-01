Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A társaság elkezdi begyűjteni a kidobott fenyőket, aztán újrahasznosítja azokat.","shortLead":"A társaság elkezdi begyűjteni a kidobott fenyőket, aztán újrahasznosítja azokat.","id":"20190104_Nemsokara_karacsonyfakkal_fut_be_az_FKF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ea91d-5d8c-4a0a-983d-7ccda4e29093","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Nemsokara_karacsonyfakkal_fut_be_az_FKF","timestamp":"2019. január. 04. 11:44","title":"Nemsokára karácsonyfákkal fűt be az FKF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Indianapolis és a Dallas jutott tovább az NFL wild card-hétvégéjének első napján","shortLead":"Az Indianapolis és a Dallas jutott tovább az NFL wild card-hétvégéjének első napján","id":"20190106_Egy_sima_egy_szoros__elindult_az_NFLrajatszas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2c3bf2-64ad-4375-b00f-8c4503e08988","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Egy_sima_egy_szoros__elindult_az_NFLrajatszas_video","timestamp":"2019. január. 06. 09:17","title":"Egy sima, egy szoros - elindult az NFL-rájátszás (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus.","shortLead":"A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus.","id":"20190105_benzinturizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99274fac-d29a-480f-8756-81abfe0d44cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_benzinturizmus","timestamp":"2019. január. 05. 17:37","title":"Már a lengyelek járnak a németekhez tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár ezerszeres különbség is lehet a felső tízezer csúcsán és alján elhelyezkedők jövedelme között.","shortLead":"Akár ezerszeres különbség is lehet a felső tízezer csúcsán és alján elhelyezkedők jövedelme között.","id":"20190104_Evi_35_millio_forint_a_belepo_a_felso_tizezerbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13d278e-3aa5-4b4b-9d54-39ee6c3c52e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Evi_35_millio_forint_a_belepo_a_felso_tizezerbe","timestamp":"2019. január. 04. 11:27","title":"Évi 35 millió forint a belépő a felső tízezerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nyugat-Európában dolgozó magyarok nagy része ilyenkor indul vissza külföldre az ünnepek után.","shortLead":"A Nyugat-Európában dolgozó magyarok nagy része ilyenkor indul vissza külföldre az ünnepek után.","id":"20190104_Nagyobb_lehet_a_forgalom_ezen_a_hetvegen_az_autopalyakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46eace-e14a-4ac8-8103-6247901c6548","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_Nagyobb_lehet_a_forgalom_ezen_a_hetvegen_az_autopalyakon","timestamp":"2019. január. 04. 10:40","title":"Nagyobb lehet a forgalom ezen a hétvégén az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0e9f61-64bf-4474-b0e4-def2b6d40ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis erre kötelezi a felsőoktatási törvény az Oktatási Hivatalt. Bár a rektorhelyettes \"a mai viszonyok között\" már nem bízik benne, hogy ennek lesz eredménye.","shortLead":"Legalábbis erre kötelezi a felsőoktatási törvény az Oktatási Hivatalt. Bár a rektorhelyettes \"a mai viszonyok között\"...","id":"20190104_CEUrektorhelyettes_Meg_egyszer_meg_kellene_vizsgalni_a_CEU_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca0e9f61-64bf-4474-b0e4-def2b6d40ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fd2932-5e57-4832-a42d-a8d9038810eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_CEUrektorhelyettes_Meg_egyszer_meg_kellene_vizsgalni_a_CEU_ugyet","timestamp":"2019. január. 04. 15:55","title":"CEU-rektorhelyettes: Még egyszer meg kellene vizsgálni az egyetem ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1cae02-432e-44f5-91d1-4bc366672e9c","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Martisz Gábor az elmúlt két évtized emlékeit, benyomásait sűrítette a 20 négyzetméteres terepasztalára. A garázsában több mint harminc vonatszerelvény zakatol, egy számítógépes program segítségével úgy vezényeli a saját vasútját, hogy azt a MÁV is megirigyelné. A valóság kicsinyített, hű másolatát, féltve őrzött és ámulatba ejtő világát mutatta meg nekünk. Videó.\r

","shortLead":"Martisz Gábor az elmúlt két évtized emlékeit, benyomásait sűrítette a 20 négyzetméteres terepasztalára. A garázsában...","id":"20190104_terepasztal_vasutmodell_jatek_hobbi_vonatok_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1cae02-432e-44f5-91d1-4bc366672e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f44c6c5-2da6-42d9-a9a7-3e8a643ecbbf","keywords":null,"link":"/elet/20190104_terepasztal_vasutmodell_jatek_hobbi_vonatok_vasut","timestamp":"2019. január. 04. 20:00","title":"Csodálatos alternatív világ bújik meg egy vasútmodellező pesti garázsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"velemeny","description":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő félelmeinek ad igazat a politika, és akik eddig nevettek rajta, most gúny és megvetés tárgyai lettek.","shortLead":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő...","id":"201901_a_kisordog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e023f-e67c-461f-b879-7458a4aab819","keywords":null,"link":"/velemeny/201901_a_kisordog","timestamp":"2019. január. 05. 12:00","title":"Péterfy Gergely: A kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]