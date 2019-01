Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori műgyűjtő leszármazottainak keresetét Amerikában is elutasították. ","shortLead":"Az egykori műgyűjtő leszármazottainak keresetét Amerikában is elutasították. ","id":"20190107_Nem_perelhetik_a_magyar_allamot_Amerikaban_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0db621-8105-45db-a532-3f2013df59c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Nem_perelhetik_a_magyar_allamot_Amerikaban_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","timestamp":"2019. január. 07. 17:31","title":"Nem perelhetik a magyar államot Amerikában az elkobzott vagyonukért küzdő Herzog-örökösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott interjújában arról is beszélt, mit érzett, amikor egy fanatikus Trump-hívő csőbombát küldött neki. ","shortLead":"A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott...","id":"20190106_De_Niro_szerint_Trump_rasszista_es_a_feher_felsobbrenduseget_hirdeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6d8ee6-b245-4c27-995e-3d01ce0a9e43","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_De_Niro_szerint_Trump_rasszista_es_a_feher_felsobbrenduseget_hirdeti","timestamp":"2019. január. 06. 17:55","title":"De Niro szerint Trump rasszista és a fehér felsőbbrendűséget hirdeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52aa52e5-1b3d-49ab-b1bf-2361b636e6e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt kérte, fogadják be azt a 49 embert, aki még év végén rekedt két mentőhajón a tengeren.","shortLead":"Azt kérte, fogadják be azt a 49 embert, aki még év végén rekedt két mentőhajón a tengeren.","id":"20190106_Ismet_a_menekultek_mellett_emelt_szot_a_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52aa52e5-1b3d-49ab-b1bf-2361b636e6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd9ffdd-e5a3-4f5e-876b-37310191c14f","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Ismet_a_menekultek_mellett_emelt_szot_a_papa","timestamp":"2019. január. 06. 13:14","title":"Ismét a menekültek mellett emelt szót a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","shortLead":"Húszezernél is több lakás átadása várható 2019-ben, ez pedig az albérletpiacon is új korszakot nyithat.","id":"20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a13f1a-0e9d-4de7-aace-c971aee3c86f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Befektetok_vasaroljak_fel_az_uj_lakasokat_hogy_kiadjak_alberletnek__mi_lesz_az_arakkal","timestamp":"2019. január. 07. 08:03","title":"Befektetők vásárolják fel az új lakásokat, hogy kiadják albérletnek – mi lesz az árakkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ced80b-94af-45d0-b850-7aa93fd283a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész magángéppel érkezett, ügyvédjével az oldalán.","shortLead":"A színész magángéppel érkezett, ügyvédjével az oldalán.","id":"20190107_Tiz_perc_alatt_lezavarta_a_birosag_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_meghallgatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3ced80b-94af-45d0-b850-7aa93fd283a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766f7534-147d-4959-91cc-0212735d4ddc","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Tiz_perc_alatt_lezavarta_a_birosag_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_meghallgatasat","timestamp":"2019. január. 07. 18:07","title":"Tíz perc alatt lezavarta a bíróság a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey meghallgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt tinédzser égett bent egy épületben, Koszalinban.","shortLead":"Öt tinédzser égett bent egy épületben, Koszalinban.","id":"20190106_Lengyelorszagban_sorra_zarjak_be_a_szabaduloszobakat_a_penteki_tragedia_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e38159b-1c12-4c2b-a953-bc9e0b961f6f","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Lengyelorszagban_sorra_zarjak_be_a_szabaduloszobakat_a_penteki_tragedia_utan","timestamp":"2019. január. 06. 15:03","title":"Lengyelországban sorra zárják be a szabadulószobákat a pénteki tragédia után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ce2f65-c6b3-4e55-9f48-24ad77e121af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség helyszínel.","shortLead":"A rendőrség helyszínel.","id":"20190107_Betortek_egy_Fidesziroda_ablakat_a_Vaci_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ce2f65-c6b3-4e55-9f48-24ad77e121af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c3ed01-e2b0-4293-9902-3313a0e4d27d","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Betortek_egy_Fidesziroda_ablakat_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. január. 07. 10:36","title":"Betörték egy Fidesz-iroda ablakát a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó válogatott egykori kapitányát a Washingtont kiszolgáló Dulles repülőtéren vették őrizetbe még decemberben.","shortLead":"Az angol labdarúgó válogatott egykori kapitányát a Washingtont kiszolgáló Dulles repülőtéren vették őrizetbe még...","id":"20190106_Karomkodas_es_reszegseg_miatt_orizetbe_vettek_Wayne_Rooneyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1e6c9b-83ae-42ae-a779-4c964e57a7ee","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Karomkodas_es_reszegseg_miatt_orizetbe_vettek_Wayne_Rooneyt","timestamp":"2019. január. 06. 19:41","title":"Káromkodás és részegség miatt őrizetbe vették Wayne Rooney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]