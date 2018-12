Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"945c36e0-08b5-44f1-bac0-17a29071b45c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John F. Kelly, Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke az év végén távozik tisztségéből – jelentette be Trump. Kelly távozásával még inkább szűkül az elnökhöz közelinek tartott személyekből álló tanácsadói kör.","shortLead":"John F. Kelly, Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke az év végén távozik tisztségéből – jelentette be Trump. Kelly...","id":"20181208_Trump_kabinetfonoke_is_elmegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=945c36e0-08b5-44f1-bac0-17a29071b45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98db09f-fa09-470e-952f-bdd70172c38a","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Trump_kabinetfonoke_is_elmegy","timestamp":"2018. december. 08. 19:44","title":"Trump kabinetfőnöke is elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfadc895-8334-4825-b537-99accbc362f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bevándorlás témájú Betlehemmel üzen az embereknek egy massachussettsi templom.","shortLead":"Bevándorlás témájú Betlehemmel üzen az embereknek egy massachussettsi templom.","id":"20181208_Kis_Jezust_ilyen_furcsa_jaszolban_meg_nem_lattunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfadc895-8334-4825-b537-99accbc362f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbe1387-ae33-4368-8166-b8179004a887","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Kis_Jezust_ilyen_furcsa_jaszolban_meg_nem_lattunk","timestamp":"2018. december. 08. 10:55","title":"Kis Jézust ilyen furcsa jászolban még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308","c_author":"","category":"sport","description":"A magyar válogatott szerdán a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. ","shortLead":"A magyar válogatott szerdán a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. ","id":"20181209_Kezilabda_magyar_siker_Nancyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7131c62-b685-4038-a34c-2e20654802ef","keywords":null,"link":"/sport/20181209_Kezilabda_magyar_siker_Nancyban","timestamp":"2018. december. 09. 16:50","title":"Kézilabda: magyar siker Nancyban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3518a187-6d1d-460b-8945-51db4c55d820","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője a Facebookon mondott köszönetet.","shortLead":"Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője a Facebookon mondott köszönetet.","id":"20181208_Igy_vette_at_a_Prima_Primissima_kozonsegdijat_L_Ritok_Nora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3518a187-6d1d-460b-8945-51db4c55d820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a158e0-8792-4bb2-add7-7087d2cd86d2","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Igy_vette_at_a_Prima_Primissima_kozonsegdijat_L_Ritok_Nora","timestamp":"2018. december. 08. 17:33","title":"Így vette át a Prima Primissima közönségdíját L. Ritók Nóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","id":"20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2c6397-37ab-49c0-9060-af45ebc96800","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","timestamp":"2018. december. 09. 16:02","title":"Záporeső, hózápor, viharos szél is jöhet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16481da2-f57e-42f6-bdfe-6c153ee8b682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma jelent meg utoljára önálló lapként a Vasárnapi Hírek. Jövő héttől már csak a Népszava mellékleteként, nyolc oldalon lesz olvasható. A lépés időzítése a tulajdonos cég mögött álló Puch László miatt különösen érdekes.\r

","shortLead":"Ma jelent meg utoljára önálló lapként a Vasárnapi Hírek. Jövő héttől már csak a Népszava mellékleteként, nyolc oldalon...","id":"20181208_puch_laszlo_vasarnapi_hirek_nepszava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16481da2-f57e-42f6-bdfe-6c153ee8b682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528ce6c8-9076-4ddd-b5e5-797eca83117c","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_puch_laszlo_vasarnapi_hirek_nepszava","timestamp":"2018. december. 08. 07:00","title":"Most is megszűnik egy lap, és a háttérben felsejlik a propagandamédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e165662-a990-451d-b37c-13fc4d21e284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlórázzatok - kiabálják a tüntetés végén a Kossuth tér felé nyomuló emberek. Az első sorokban lökdösődés alakult ki a rendőrökkel.","shortLead":"Túlórázzatok - kiabálják a tüntetés végén a Kossuth tér felé nyomuló emberek. Az első sorokban lökdösődés alakult ki...","id":"20181208_Lokdosodesben_vegzodott_a_tuntetes_a_Kossuth_terre_nyomulnak_a_demonstralok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e165662-a990-451d-b37c-13fc4d21e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a4a165-f276-43e2-91f2-8323cfe8edd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Lokdosodesben_vegzodott_a_tuntetes_a_Kossuth_terre_nyomulnak_a_demonstralok","timestamp":"2018. december. 08. 13:15","title":"Lökdösődésben végződött a tüntetés, a Kossuth térre nyomulnak a demonstrálók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem törik meg a hagyomány.","shortLead":"Nem törik meg a hagyomány.","id":"20181208_Nyugodjon_meg_mindenki_iden_is_lesz_Reszkessetek_betorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806de804-0d91-437d-9a17-106d65ce5d67","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Nyugodjon_meg_mindenki_iden_is_lesz_Reszkessetek_betorok","timestamp":"2018. december. 08. 07:30","title":"Nyugodjon meg mindenki, idén is lesz Reszkessetek, betörők!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]