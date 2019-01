Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Daenerys és Sansa most fog először találkozni. ","shortLead":"Daenerys és Sansa most fog először találkozni. ","id":"20190107_Ujabb_masodperceket_mutattak_meg_az_uj_Tronok_harcabol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c30f7a3-f4a8-4cda-a964-6918dbb4e217","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Ujabb_masodperceket_mutattak_meg_az_uj_Tronok_harcabol__video","timestamp":"2019. január. 07. 19:47","title":"Újabb másodperceket mutattak meg az új Trónok harcából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem hajlandó kompromisszumra a demokratákkal az amerikai-mexikói határon építendő fal ügyében Donald Trump amerikai elnök, aki vasárnap a Fehér Házból Camp Davidbe indulva beszélt erről újságíróknak. ","shortLead":"Nem hajlandó kompromisszumra a demokratákkal az amerikai-mexikói határon építendő fal ügyében Donald Trump amerikai...","id":"20190106_Trump_nem_hajlando_kompromisszumra_falugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38aaad-ccfc-49aa-8aeb-2ed1448d4c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Trump_nem_hajlando_kompromisszumra_falugyben","timestamp":"2019. január. 06. 19:50","title":"Trump nem hajlandó kompromisszumra fal-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202f5d07-096d-421f-9abe-b9ba62f0cee4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December végén ingyen lehetett megnézni száz magyar filmet. A nézők éltek a lehetőséggel: 420 ezren kattintottak az alkotásokra.



","shortLead":"December végén ingyen lehetett megnézni száz magyar filmet. A nézők éltek a lehetőséggel: 420 ezren kattintottak...","id":"20190107_A_Sose_halunk_meg_nyerte_az_ingyenmoziakciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=202f5d07-096d-421f-9abe-b9ba62f0cee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941c6ee3-c669-40ce-96c0-8830d3075e29","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_A_Sose_halunk_meg_nyerte_az_ingyenmoziakciot","timestamp":"2019. január. 07. 10:19","title":"A Sose halunk meg nyerte az ingyenmozi-akciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1068df9-5fa5-4148-9044-ed262b3791da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Isztambulban adták át az erről szóló dokumentumot.","shortLead":"Isztambulban adták át az erről szóló dokumentumot.","id":"20190106_Vegleges_szetvalt_az_orosz_es_az_ukran_egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1068df9-5fa5-4148-9044-ed262b3791da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff96488-afd1-4329-8224-4f24bc28bb01","keywords":null,"link":"/kultura/20190106_Vegleges_szetvalt_az_orosz_es_az_ukran_egyhaz","timestamp":"2019. január. 06. 10:12","title":"Végleges: szétvált az orosz és az ukrán egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA New Horizons űrszondája az Ultima Thule kisbolygót elhagyva holdak után kutat tovább a Kuiper-övben, a Naprendszer legtávolabbi sarkában – jelentették be a missziót irányító tudósok.","shortLead":"A NASA New Horizons űrszondája az Ultima Thule kisbolygót elhagyva holdak után kutat tovább a Kuiper-övben...","id":"20190107_nasa_new_horizons_urszonda_naprendszer_ultima_thule_holdak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8335a0b2-4d82-4606-bccd-f4d95e50c53c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nasa_new_horizons_urszonda_naprendszer_ultima_thule_holdak","timestamp":"2019. január. 07. 07:02","title":"Mit rejt a Naprendszer legtávolabbi sarka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyógyszerhatóanyagot mutattak ki férfiaknak szánt étrend-kiegészítőkben. ","shortLead":"Gyógyszerhatóanyagot mutattak ki férfiaknak szánt étrend-kiegészítőkben. ","id":"20190107_Veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd40a0c4-8fe3-41be-95cd-ea24cd8137d1","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2019. január. 07. 16:46","title":"Veszélyes potencianövelőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség változási lehetőségeit és annak megítélését gondolta végig.","shortLead":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség...","id":"20190106_O_mar_nem_az_az_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c773a981-2d47-4b11-bee5-c38c2f3975e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190106_O_mar_nem_az_az_ember","timestamp":"2019. január. 06. 20:15","title":"„Ő már nem az az ember” – Mennyire tudunk megváltozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52aa52e5-1b3d-49ab-b1bf-2361b636e6e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt kérte, fogadják be azt a 49 embert, aki még év végén rekedt két mentőhajón a tengeren.","shortLead":"Azt kérte, fogadják be azt a 49 embert, aki még év végén rekedt két mentőhajón a tengeren.","id":"20190106_Ismet_a_menekultek_mellett_emelt_szot_a_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52aa52e5-1b3d-49ab-b1bf-2361b636e6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd9ffdd-e5a3-4f5e-876b-37310191c14f","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Ismet_a_menekultek_mellett_emelt_szot_a_papa","timestamp":"2019. január. 06. 13:14","title":"Ismét a menekültek mellett emelt szót a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]