A szobor, amely gyógyítja a nőket

Luciano Garbati Argentínában született és Buenos Airesben él, de több szállal kötődik Olaszországhoz. Az apja Carrarából való, és Luciano is ide tért vissza kitanulni a márványfaragást – ezt követően a Római Képzőművészeti Akadémián végezte el a szobrászat szakot. Nagy hatással volt rá a manierista és barokk szobrászat, a sorsfordító találkozást viszont az 1995-ös Velencei Biennálé jelentette, ahol felfedezte Louise Bourgeois művészetét. A francia szobrász életműve elemien hatott Garbati munkáira, életszemléletére, illetve arra, ahogy a művészetről gondolkodik. Garbati szobrászatának fő témái a test változásai, a másféleség vizsgálata, a termékenység, az üresség, illetve a tekintet. A Medúza-szobor január 7-ig volt látható New Yorkban. Az eredeti szobor Garbati tulajdonában marad, viszont készíttet egy száz darabból álló számozott és aláírt sorozatot, ennek darabjai eladók. A távolabbi terve között szerepel, hogy szobrászszokás szerint ő is elkészíti a Medúza-szobor másolatát más anyagokból is, bronzból és talán márványból is.