[{"available":true,"c_guid":"afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi akar lenni – mondta Orbán Viktor a csütörtöki rendkívüli Kormányinfón. A miniszterelnök drukkol a populista jobboldalnak, szeretné, ha jobbra tőle lenne egy új politikai erő, amivel együttműködve az Európai Néppárt végre nem a másik, a bevándorláspárti irányba kacsintana. Azt is megismételte, hogy Matteo Salvini a hőse.","shortLead":"Üdvözli a szerdai lengyel–olasz összefogást, szerinte ez azt jelenti, hogy a migrációellenes jobboldal is nemzetközi...","id":"20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afcaebdf-2e87-47fa-aa9d-3bc3a4741d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce809b97-3cd5-4b7e-80ca-69ffa46a3c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_lengyelorszag_olaszorszag_matteo_salvini_joachim_brudzinski_talalkozo_jobboldal_bevandorlas_orban_viktor","timestamp":"2019. január. 10. 13:08","title":"Lengyel, olasz két jóbarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a Mércét, sem az Azonnalit nem engedik be a mai szeánszra.","shortLead":"Sem a Mércét, sem az Azonnalit nem engedik be a mai szeánszra.","id":"20190110_Ujabb_ket_lapot_tiltottak_ki_Orban_csutortoki_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e9b8e1-28c7-47d3-a211-456e0a26a383","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Ujabb_ket_lapot_tiltottak_ki_Orban_csutortoki_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2019. január. 10. 08:59","title":"Újabb két lapot tiltottak ki Orbán csütörtöki sajtótájékoztatójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb414dcb-6a8c-4410-a426-e35f873979d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy a „bácsi” ötszörös kick-box-világbajnok.","shortLead":"Kiderült, hogy a „bácsi” ötszörös kick-box-világbajnok.","id":"20190109_Ugy_gondolta_a_floridai_rablo_egy_idos_ferfi_konnyu_preda_lesz_de_mekkorat_tevedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb414dcb-6a8c-4410-a426-e35f873979d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677f0ac7-d76a-4bc8-8d1b-570ebdd95ce3","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Ugy_gondolta_a_floridai_rablo_egy_idos_ferfi_konnyu_preda_lesz_de_mekkorat_tevedett","timestamp":"2019. január. 09. 14:04","title":"Úgy gondolta a floridai rabló, egy idős férfi könnyű préda lesz, de mekkorát tévedett!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy MTA-s kutató feltérképezte a magyar kulturális elitet. Az irodalomban Nádas Péter, a színházban Alföldi Róbert, a filmben Enyedi Ildikó a lista élén.","shortLead":"Egy MTA-s kutató feltérképezte a magyar kulturális elitet. Az irodalomban Nádas Péter, a színházban Alföldi Róbert...","id":"20190110_Alfoldi_Nadas_es_Enyedi_a_legtekintelyesebb_magyarok_listajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71daacb0-f662-4e7b-8288-2afbca32cfd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Alfoldi_Nadas_es_Enyedi_a_legtekintelyesebb_magyarok_listajan","timestamp":"2019. január. 10. 17:29","title":"Alföldi, Nádas és Enyedi a legtekintélyesebb magyarok listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plafon pont a betegágyakra zuhant, ahonnan a betegek épp kimenekültek. ","shortLead":"A plafon pont a betegágyakra zuhant, ahonnan a betegek épp kimenekültek. ","id":"20190110_Leszakadt_a_plafon_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_egyik_kortermeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ee6c3c-a58f-4f3b-84be-f102f19310e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Leszakadt_a_plafon_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_egyik_kortermeben","timestamp":"2019. január. 10. 15:53","title":"Leszakadt a plafon a Bajcsy-Zsilinszky Kórház egyik kórtermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454b02a-5ac6-4299-8e59-af0cee5b24d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan eszközöket juttatnak el nekik, amelyek sokaknak természetesek, de egy hajléktalan vagy nehéz körülmények között élőnek luxus.","shortLead":"Olyan eszközöket juttatnak el nekik, amelyek sokaknak természetesek, de egy hajléktalan vagy nehéz körülmények között...","id":"20190110_Megtoltott_taskakkal_probalnak_segiteni_a_raszorulo_nokon_a_Nemluxustaska_kampanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e454b02a-5ac6-4299-8e59-af0cee5b24d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0329d2-9ba5-44bf-9eac-feb8c343daa7","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Megtoltott_taskakkal_probalnak_segiteni_a_raszorulo_nokon_a_Nemluxustaska_kampanyban","timestamp":"2019. január. 10. 19:52","title":"Megtöltött táskákkal próbálnak segíteni a rászoruló nőkön a Nemluxustáska kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanús lett, hogy a kaliforniai férfi pont egy nappal az után büszkélkedik egy nyertes lottószelvénnyel, hogy a lakótársától elloptak egyet.","shortLead":"Gyanús lett, hogy a kaliforniai férfi pont egy nappal az után büszkélkedik egy nyertes lottószelvénnyel...","id":"20190109_Elhivtak_hogy_felvegye_a_28_milliardos_lottonyeremenyet_ehelyett_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3efe71-d631-43cb-9c87-d4c4d41188e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Elhivtak_hogy_felvegye_a_28_milliardos_lottonyeremenyet_ehelyett_letartoztattak","timestamp":"2019. január. 09. 20:51","title":"Elhívták, hogy felvegye a 2,8 milliárdos lottónyereményét, ehelyett letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerdán megjelent számában egy egész oldalas hirdetést adott fel a Google, hogy elmondják, mit gondolnak az Európai Unió új szerzői jogi irányelvéről, azon belül is annak 11. cikkelyéről.","shortLead":"A Financial Times szerdán megjelent számában egy egész oldalas hirdetést adott fel a Google, hogy elmondják, mit...","id":"20190109_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8034072-8391-440b-a135-fa421f5da776","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_internet","timestamp":"2019. január. 09. 20:33","title":"Egész oldalas hirdetést adott fel a Google, nekiment az új EU-s jogszabálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]