[{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","shortLead":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","id":"20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f40eb7a-7d07-4ffc-b194-0696b1f0e050","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","timestamp":"2019. január. 09. 14:53","title":"64 magyart mentettek ki egy osztrák síterepről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c407cd-6f23-4ac8-8c11-2de89963bea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki olcsó Model S-re vagy Model X-re vágyik, annak most nem árt sietnie a megrendelés leadásával. ","shortLead":"Aki olcsó Model S-re vagy Model X-re vágyik, annak most nem árt sietnie a megrendelés leadásával. ","id":"20190111_a_tesla_dobja_a_legolcsobb_villanyautoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c407cd-6f23-4ac8-8c11-2de89963bea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97caab1c-9ec9-4cbb-a01d-2cec45890c66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_a_tesla_dobja_a_legolcsobb_villanyautoit","timestamp":"2019. január. 11. 11:21","title":"A Tesla dobja a legolcsóbb nagy villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több nagyobb síparadicsomot is be kellett zárni.","shortLead":"Több nagyobb síparadicsomot is be kellett zárni.","id":"20190110_Tobb_halalos_aldozata_is_van_a_havazasnak_Ausztriaban_a_hadsereget_is_bevetettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc38a98-b566-491e-956f-f26c6376c03e","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Tobb_halalos_aldozata_is_van_a_havazasnak_Ausztriaban_a_hadsereget_is_bevetettek","timestamp":"2019. január. 10. 19:35","title":"Több halálos áldozata is van a havazásnak Ausztriában, a hadsereget is bevetették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki nem vállalta eddig a felelősséget azért, hogy nem érkeztek meg időben a nyugdíjak. A kincstár azt ígérte, hogy még ma indulnak az utalások, de lesz, akinek hétfőig kell várnia.","shortLead":"Senki nem vállalta eddig a felelősséget azért, hogy nem érkeztek meg időben a nyugdíjak. A kincstár azt ígérte...","id":"20190111_Kesnek_a_nyugdijak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7784806c-f4e7-4ddb-88a3-1e94a74e5b0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Kesnek_a_nyugdijak","timestamp":"2019. január. 11. 09:39","title":"Totális zavar a nyugdíj körül: késik, de az államkincstár szerint ma érkezik, a bankok bizonytalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffafcb4-e06e-4308-acd1-c8edded046a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20190110_Negyen_karamboloztak_az_Oktogonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ffafcb4-e06e-4308-acd1-c8edded046a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c559c-734a-4cf8-9b09-a43ba9f766f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_Negyen_karamboloztak_az_Oktogonon","timestamp":"2019. január. 10. 15:25","title":"Négyen karamboloztak az Oktogonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jól látható, hogy kezd felépülni egy fiatal, radikális, kultúrharcos, kormányközeli, a kultúrát is irányítani akaró réteg. Ezzel együtt a konzervatív professzorok, intézményvezető joggal éreznek komoly fenyegetés. Így összegezhető talán a legrövidebben a legújabb HVG-ben megjelent elemzés a Magyarságkutató Intézet (MKI) megalakításáról.","shortLead":"Jól látható, hogy kezd felépülni egy fiatal, radikális, kultúrharcos, kormányközeli, a kultúrát is irányítani akaró...","id":"20190109_Hun_az_igazsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a37224-210c-4d80-b8f1-6e6f12d62a42","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Hun_az_igazsag","timestamp":"2019. január. 09. 14:06","title":"Új magyar eredetmese készül százmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a60c78-7fc4-4456-9264-ebb20bafdb43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":" A következő szezontól a német bajnoki címvédő Bayern München labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Benjamin Pavard, a VfB Stuttgart világbajnok francia védője.","shortLead":" A következő szezontól a német bajnoki címvédő Bayern München labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Benjamin...","id":"20190109_bayern_munchen_benjamin_pavard_vedo_vfb_stuttgart_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a60c78-7fc4-4456-9264-ebb20bafdb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1380b01-2014-4da4-9e2c-53b08fab20fa","keywords":null,"link":"/sport/20190109_bayern_munchen_benjamin_pavard_vedo_vfb_stuttgart_atigazolas","timestamp":"2019. január. 09. 12:56","title":"Megveszi a Bayern a vb legszebb gólját lövő franciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i artpunk egyik alapszemélyisége, a \"punk keresztanyja\", Patti Smith Krasznahorkai László klasszikusát, a Sátántangót olvassa.","shortLead":"A New York-i artpunk egyik alapszemélyisége, a \"punk keresztanyja\", Patti Smith Krasznahorkai László klasszikusát...","id":"20190110_Patti_Smith_Krasznahorkai_Laszlo_Satantango","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b24a91-b2c7-40e4-876b-ef26e2fccc1a","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Patti_Smith_Krasznahorkai_Laszlo_Satantango","timestamp":"2019. január. 10. 12:25","title":"Rocklegenda olvas egy magyar kultregényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]