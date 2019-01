Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, mi indokolja a vizitet.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi indokolja a vizitet.","id":"20190117_Iden_is_ellatogat_Magyarorszagra_Vlagyimir_Putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182f7273-88ab-45fc-983e-4465a86570a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Iden_is_ellatogat_Magyarorszagra_Vlagyimir_Putyin","timestamp":"2019. január. 17. 13:01","title":"Idén is ellátogat Magyarországra Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mariah Carey mindent visz.","shortLead":"Mariah Carey mindent visz.","id":"20190117_Megvan_a_Facebook_10_eves_kihivasa_Ugy_tunik_gyoztest_hirdethetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea69a51e-f3e6-4fd1-8910-507c57270de9","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Megvan_a_Facebook_10_eves_kihivasa_Ugy_tunik_gyoztest_hirdethetunk","timestamp":"2019. január. 17. 08:52","title":"Megvan a Facebook 10 éves kihívása? Úgy tűnik, győztest hirdethetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester beterjesztette az erről szóló javaslatot. ","shortLead":"A főpolgármester beterjesztette az erről szóló javaslatot. ","id":"20190118_Tarlos_lepett_jovo_szerdan_meneszthetik_a_BKK_vezerigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e8dc5-9214-486a-8574-dcb3cede0893","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Tarlos_lepett_jovo_szerdan_meneszthetik_a_BKK_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. január. 18. 06:24","title":"Tarlós lépett, jövő szerdán meneszthetik a BKK vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételen látható közlekedési kihágásért komoly pénzbírságot kaphatott volna a sofőr, ha van a közelben egy rendőr.","shortLead":"A felvételen látható közlekedési kihágásért komoly pénzbírságot kaphatott volna a sofőr, ha van a közelben egy rendőr.","id":"20190118_a_nap_videoja_akcioban_a_jovobe_lato_gyori_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9dfe8-98da-459f-a8eb-17bdf922a3b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_a_nap_videoja_akcioban_a_jovobe_lato_gyori_autos","timestamp":"2019. január. 18. 06:41","title":"A nap videója: akcióban a \"jövőbe látó\" győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da19de3f-d331-4836-9d06-24bf76846c12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kipusztulás fenyegeti a vadon termő kávéfajták több mint 60 százalékát a klímaváltozás miatt. A kutatók szerint a sokasodó rovarkártevők és az erdőirtás is közelebb visz minket egy kávé nélküli világhoz. ","shortLead":"Kipusztulás fenyegeti a vadon termő kávéfajták több mint 60 százalékát a klímaváltozás miatt. A kutatók szerint...","id":"20190117_kavecserje_kavefajta_arab_kave_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da19de3f-d331-4836-9d06-24bf76846c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9384594e-5597-408d-abdc-ccfbc8890809","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_kavecserje_kavefajta_arab_kave_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. január. 17. 15:33","title":"Megöli a kávét a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindezt a kormányzati leállás miatt fizetés nélkül maradt kormányzati alkalmazottak iránti tiszteletből teszi. ","shortLead":"Mindezt a kormányzati leállás miatt fizetés nélkül maradt kormányzati alkalmazottak iránti tiszteletből teszi. ","id":"20190118_Trump_tiszteletbol_nem_utazik_Davosba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbbf669-6840-48d7-8bfc-1a7e5562c72d","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Trump_tiszteletbol_nem_utazik_Davosba","timestamp":"2019. január. 18. 06:02","title":"Trump \"tiszteletből\" nem utazik Davosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A roma politikus már nem miniszterelnöki biztos, saját szervezete is oda, a számonkérést azonban a májusi EP-választásokkal még megúszhatja az ország egyik leghíresebb, egyben leghírhedtebb roma politikai vezetője, Farkas Flórián.","shortLead":"A roma politikus már nem miniszterelnöki biztos, saját szervezete is oda, a számonkérést azonban a májusi...","id":"20190117_Az_EPvalasztasokig_meg_meguszhatja_a_szamonkerest_Farkas_Florian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f82350-f37f-414c-babd-24ef5c6ca936","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Az_EPvalasztasokig_meg_meguszhatja_a_szamonkerest_Farkas_Florian","timestamp":"2019. január. 17. 12:35","title":"Az EP-választásokig még megúszhatja a számonkérést Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fagyot elfelejthetjük.","shortLead":"A fagyot elfelejthetjük.","id":"20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533d589-15e4-4be6-838f-fae78436a9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. január. 17. 05:24","title":"Tavaszias lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]