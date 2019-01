Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","shortLead":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","id":"20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97f2533-b456-4d14-8054-df27b257dfdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","timestamp":"2019. január. 22. 07:09","title":"A Momentum megmutatta a Legfőbb Ügyészségnek, melyek azok az ügyek, amelyekkel foglalkoznia kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336d1bf7-0936-440a-8727-51c2e8d4093b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Érzékeny vagyok, empatikus, nagyon bele tudom érezni magam mások fájdalmába, és szeretek segíteni is – állítja az íráskurzusomon nagyjából minden ötödik nő. Aztán elkezdődik a tanfolyam, és a magát gyakorló empatának mondó hölgy csak magáról beszél, nem figyel a másikra, szinte le sem lehet állítani.","shortLead":"Érzékeny vagyok, empatikus, nagyon bele tudom érezni magam mások fájdalmába, és szeretek segíteni is – állítja...","id":"20190120_Bihari_Viktoria_Egy_szuperkepessegrol_amihez_nem_jar_kopeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=336d1bf7-0936-440a-8727-51c2e8d4093b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a928d3-eae2-4078-bfe4-4adfe6be928e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190120_Bihari_Viktoria_Egy_szuperkepessegrol_amihez_nem_jar_kopeny","timestamp":"2019. január. 20. 20:17","title":"Bihari Viktória: Egy szuperképességről, amihez nem jár köpeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067fb7c3-c0cc-4419-9e13-1cfcd099980f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy véletlen vagy szándékos-e az időzítés, nem tudni, mindenesetre a múlt hét végén öt kis videó is felkerült az Apple YouTube-csatornájára, mutatva, mi minden oldható meg igen egyszerűen az új iPad Próval.","shortLead":"Hogy véletlen vagy szándékos-e az időzítés, nem tudni, mindenesetre a múlt hét végén öt kis videó is felkerült az Apple...","id":"20190121_ipad_pro_apple_tutorial_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=067fb7c3-c0cc-4419-9e13-1cfcd099980f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483f680b-d8bc-4b6e-8de3-a2e7a2d6152d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_ipad_pro_apple_tutorial_videok","timestamp":"2019. január. 21. 14:03","title":"Videókkal bizonyítaná az Apple: az új iPad Próval minden más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","shortLead":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","id":"20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acba27-1c4f-4eb6-9cab-36db0b7e5bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","timestamp":"2019. január. 20. 21:24","title":"Rátámadt a saját családjára, és megölte a kisbabájukat is az oregoni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leváltották Gondán Csabát, a Magyar Államkincstár (MÁK) Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának szakmaiigazgató-helyettesét. Kellett egy felelős a későn érkező nyugdíjak miatt.","shortLead":"Leváltották Gondán Csabát, a Magyar Államkincstár (MÁK) Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának szakmaiigazgató-helyettesét...","id":"20190121_Megtalaltak_es_levaltottak_a_keson_erkezo_nyugdijak_feleloset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0e133-13b8-4160-a9e8-64157827d753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Megtalaltak_es_levaltottak_a_keson_erkezo_nyugdijak_feleloset","timestamp":"2019. január. 21. 16:40","title":"Megtalálták és leváltották a későn érkező nyugdíjak felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn élesedett a Facebook legújabb funkciója, amely segít, hogy bizonyos ügyekben petíciót indítsanak a felhasználók, megszólítva ezzel a helyi képviselőket. A Community Actions egyelőre az Egyesült Államokban vált elérhetővé, de ha beválik, más országokra is kiterjeszthetik.","shortLead":"Hétfőn élesedett a Facebook legújabb funkciója, amely segít, hogy bizonyos ügyekben petíciót indítsanak a felhasználók...","id":"20190121_facebook_politika_peticio_civil_kezdemenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60958073-dcc9-410f-84ec-ded721898d4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_facebook_politika_peticio_civil_kezdemenyezes","timestamp":"2019. január. 21. 10:33","title":"Most a Facebook a soros: olyan funkció jön, ami a civileket támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális váltóról sem feledkezik meg a BMW. ","shortLead":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális...","id":"20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b1677-8fa1-4f67-975c-0e1185348491","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","timestamp":"2019. január. 21. 16:21","title":"550 lóerős lehet a legkeményebb új BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői a jövő terepjáróiként emlegetnek. ","shortLead":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői...","id":"20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc683897-2398-47b5-8d41-1af46600edf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","timestamp":"2019. január. 22. 15:03","title":"A Hyundai megálmodott egy autót, amelynek nemcsak kerei, hanem lábai is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]