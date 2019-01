A 15 méter hosszú LCD fallal – amely csaknem 300 műtárgy adatait jeleníti meg interaktív módon – azok figyelmét is az állandó gyűjtemény kincseire szeretnék irányítani, akik már jártak az állandó kiállításban.

Az október 31-i újranyitás óta már több mint 100 ezren látogattak a Szépművészetibe, a vendégek többsége pedig ismét rácsodálkozott a megújult állandó kiállításra is. Az LCD-fal ezért csak a gyűjtemény olyan darabjait mutatja be, amelyek jelenleg is részei az állandó tárlatnak: az egyiptomi Óbirodalom korától a 18. századig mintegy 300 festményt, szobrot és egyéb műalkotást – magyarázta az intézmény főigazgatója, Baán László.

© MTI / Balogh Zoltán

© MTI / Balogh Zoltán

A Magic Wall néven ismert eszközt – amelyből Kínában már számtalan múzeumban, bevásárlóközpontban, repülőtéren megtalálható – ekkora méretben még sehol nem állítottak fel – mondta az LCD-falat kifejlesztő Back és Rosta Kft. alapítója, Back István.

Egyszerre akár 30-40 látogató is használhatja a 21 kijelzőből összeálló interaktív falat, amely segít nekik összeállítani a kiállításban bejárandó útvonalat, de utólag is érdemes felkeresni a QR-kódok segítségével okostelefonra is letölthető rengeteg plusz információ kedvéért.

© MTI / Balogh Zoltán

A fal beszerzését 150 millió forinttal támogatta a Magyar Nemzeti Bank.