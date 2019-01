Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c6c8ca-73e7-4e44-8b99-0364e37efeb4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Minden idők egyik legbizarrabb sporteseménye volt az az 1973-as teniszmeccs, amelyet az akkor a pályája csúcsán lévő Billie Jean King a fénykorát már kiélvező, és inkább csak a szerencsejátékban – és persze a nőgyűlöletben – örömét lelő Bobby Riggs ellen vívott. Forradalom volt vagy show-műsor? Ma is nehéz eldönteni.","shortLead":"Minden idők egyik legbizarrabb sporteseménye volt az az 1973-as teniszmeccs, amelyet az akkor a pályája csúcsán lévő...","id":"20190121_Nemek_Harca_Himsoviniszta_diszno_a_szoros_labu_feminista_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c6c8ca-73e7-4e44-8b99-0364e37efeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4983bad-b60f-4985-8fd9-f5f1440a61c2","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Nemek_Harca_Himsoviniszta_diszno_a_szoros_labu_feminista_ellen","timestamp":"2019. január. 21. 20:00","title":"Hímsoviniszta disznó a szőrös lábú feminista ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3414cc-10ad-491c-b352-7ac4fa88eef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Smart ForFour testvérmodelljének a külcsínje nem sokat változott, de a technika persze modernebb lett. ","shortLead":"A Smart ForFour testvérmodelljének a külcsínje nem sokat változott, de a technika persze modernebb lett. ","id":"20190122_szines_aprosag_itt_az_uj_renault_twingo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f3414cc-10ad-491c-b352-7ac4fa88eef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4bf4b2-1fe1-4423-90d7-703168c5abab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_szines_aprosag_itt_az_uj_renault_twingo","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Színes apróság: itt az új Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg lehet-e gazdagodni a polgármesteri fizetésből, és hány városvezetőnél feltételezhető, hogy nem írnak igazat a vagyonnyilatkozatukban? Ennek járt utána az Átlátszó.","shortLead":"Meg lehet-e gazdagodni a polgármesteri fizetésből, és hány városvezetőnél feltételezhető, hogy nem írnak igazat...","id":"20190122_MarkiZay_a_legszegenyebb_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9da349-ce7f-4f89-bdf1-a6b278b7066f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_MarkiZay_a_legszegenyebb_polgarmester","timestamp":"2019. január. 22. 10:30","title":"Márki-Zay a legszegényebb nagyvárosi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A természetfilmes szerint lépni kell, mielőtt a klímaváltozás okozta károk helyrehozhatatlanná válnak.","shortLead":"A természetfilmes szerint lépni kell, mielőtt a klímaváltozás okozta károk helyrehozhatatlanná válnak.","id":"20190122_David_Attenborough_A_kovetkezo_par_ev_a_kovetkezo_par_ezer_evet_is_meghatarozhatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7668fee4-2a55-49e8-868e-8b336ea387d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_David_Attenborough_A_kovetkezo_par_ev_a_kovetkezo_par_ezer_evet_is_meghatarozhatja","timestamp":"2019. január. 22. 09:30","title":"David Attenborough: A következő pár év a következő pár ezer évet is meghatározhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","shortLead":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","id":"20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c403f16-c04f-4864-9393-cd1144b0554d","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 22. 05:00","title":"Elődöntőbe jutottak Babosék az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeef961-4a37-4778-9a60-85ccd74426f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs sok értelme Miskolc polgármestere szerint az ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli közgyűlésnek a túlóratörvény ellen, mert a város és cégeinek alkalmazottainak nem kell többet túlórázniuk, mint tavaly, és a 250 órás keretet akkor sem merítették ki. ","shortLead":"Nincs sok értelme Miskolc polgármestere szerint az ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli közgyűlésnek...","id":"20190121_Miskolc_is_nemet_mond_a_nagyobb_tulorakeretre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbeef961-4a37-4778-9a60-85ccd74426f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c77b8-116d-491d-ac87-467573126128","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Miskolc_is_nemet_mond_a_nagyobb_tulorakeretre","timestamp":"2019. január. 21. 17:26","title":"Miskolc is nemet mond a nagyobb túlórakeretre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel. A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs most arra volt kíváncsi, ehhez képest mit tud a Mate 20 Pro.","shortLead":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel...","id":"20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448c154-ea03-40a0-b5a6-f7e6f43afdd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","timestamp":"2019. január. 21. 17:33","title":"Megmérték, pontosan mennyire csinál jó képeket (és videókat) a Huawei Mate 20 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e0a273-b117-40a7-8397-e55160c07872","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beth Koigi már elnyerte a nagy francia energiacég, az EDF fiatal afrikai újítóknak kiírt nagydíját. Az év elején a brit Royal Academy of Engineering Africa Prize for Engineering Innovation díjára leginkább esélyes jelöltek szűk csoportjában van. Ezért a rangos elismerésért a Szaharától délre fekvő afrikai országok fiatal újítói vetélkednek. ","shortLead":"Beth Koigi már elnyerte a nagy francia energiacég, az EDF fiatal afrikai újítóknak kiírt nagydíját. Az év elején a brit...","id":"20190122_Olcson_nyer_ki_ivovizet_a_levegobol_Afrika_egyik_legigeretesebb_feltalaloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8e0a273-b117-40a7-8397-e55160c07872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ee41e9-c05a-4233-82ce-d202e0170827","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Olcson_nyer_ki_ivovizet_a_levegobol_Afrika_egyik_legigeretesebb_feltalaloja","timestamp":"2019. január. 22. 12:10","title":"Olcsón nyer ki ivóvizet a levegőből Afrika egyik legígéretesebb feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]