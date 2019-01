Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de a tévés műsorvezető némi gondolkodási időt követően nemet mondott a felkérésre – tudta meg a hvg.hu, értesülésünket a párt részéről is megerősítették. Úgy tudjuk, hogy többekkel is tárgyaltak, vagyis továbbra is saját jelöltben gondolkodnak.","shortLead":"A Momentum Veiszer Alindát szerette volna elindítani a főpolgármesteri posztért az őszi önkormányzati választáson, de...","id":"20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf440916-b1ba-4140-8851-732b8f902003","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Veiszer_Alindat_akarta_inditani_Tarlos_ellen_a_Momentum","timestamp":"2019. január. 25. 06:00","title":"Veiszer Alindát akarta indítani Tarlós ellen a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60fbecc4-047c-4fb6-9e46-7a0cbaf9a998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába készült belőle sok-sok millió példány, a patika állapotnak ma már alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Hiába készült belőle sok-sok millió példány, a patika állapotnak ma már alaposan megkérik az árát.","id":"20190126_nem_kacsa_64_millio_forintot_erhet_ez_az_1957be_visszarepito_citroen_kacsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60fbecc4-047c-4fb6-9e46-7a0cbaf9a998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a7ac6a-f3c0-4362-b334-c5a2b71cd781","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_nem_kacsa_64_millio_forintot_erhet_ez_az_1957be_visszarepito_citroen_kacsa","timestamp":"2019. január. 26. 13:21","title":"Nem kacsa, 6,4 millió forintot érhet ez az 1957-be visszarepítő Citroën Kacsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d84a43-046b-46c1-9775-5a99c88b7185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"12 kilométerre lakik, a buszsofőr otthagyta.","shortLead":"12 kilométerre lakik, a buszsofőr otthagyta.","id":"20190125_Nem_vett_fel_egy_elesett_serult_gyereket_a_busz_mert_saros_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98d84a43-046b-46c1-9775-5a99c88b7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8a64f6-cce3-4cba-a1ba-330bddd8792e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Nem_vett_fel_egy_elesett_serult_gyereket_a_busz_mert_saros_volt","timestamp":"2019. január. 25. 13:31","title":"Nem vett fel egy elesett, sérült gyereket a busz, mert sáros volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b6b185-c141-4bdb-a967-ef03f7127709","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy Adrienn és japán játékostársa, Nacumi Kavagucsi megnyerte a junior lány párosok döntőjét a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokságon. ","shortLead":"Nagy Adrienn és japán játékostársa, Nacumi Kavagucsi megnyerte a junior lány párosok döntőjét a Melbourne-ben zajló...","id":"20190125_australian_open_nagy_adrienn_bajnok_gyozelem_junior_tenisztorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b6b185-c141-4bdb-a967-ef03f7127709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a584d0-3d94-4024-8ad7-53230d437c3f","keywords":null,"link":"/sport/20190125_australian_open_nagy_adrienn_bajnok_gyozelem_junior_tenisztorna","timestamp":"2019. január. 25. 10:33","title":"Australian Open: Nagy Adrienn bajnok párosban a junioroknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel kapcsolatos kérdés is feljött.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón váratlanul a több ország által nem biztonságosnak tartott kínai mobilcéggel, a Huaweijel...","id":"20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c92ace-4c1d-4fdf-944f-237419519465","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_biztonsagi_kockazat_huawei_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2019. január. 25. 10:03","title":"Gulyás Gergely: A Huawei nem jelent biztonsági kockázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd2307d-4cc9-4258-b036-a96cbb79af0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meglepő, hogy Izraelnek ilyen sokáig tartott megtalálni a Hezbollah Libanonból Izraelbe hatoló támadó alagútjait - mondta Haszan Naszrallah sejk, a libanoni székhelyű síita szervezet vezetője szombaton az el-Majádín televíziós csatornának nyilatkozva.","shortLead":"Meglepő, hogy Izraelnek ilyen sokáig tartott megtalálni a Hezbollah Libanonból Izraelbe hatoló támadó alagútjait...","id":"20190126_Beszolt_egy_Hezbollahvezeto_Izraelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd2307d-4cc9-4258-b036-a96cbb79af0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7106dc-2d54-404f-88af-181301feb447","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Beszolt_egy_Hezbollahvezeto_Izraelnek","timestamp":"2019. január. 26. 21:56","title":"Beszólt egy Hezbollah-vezető Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. ","shortLead":"Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. ","id":"20190125_elektronikus_hulladek_e_szemet_davosi_villaggazdasagi_forum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a0cb69-7290-4161-9ad0-17436140cba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_elektronikus_hulladek_e_szemet_davosi_villaggazdasagi_forum","timestamp":"2019. január. 25. 06:03","title":"Hát, ez remek: már az e-szemét miatt sem lehet nyugtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b695cdda-d6e6-4852-8143-493e25b33e3b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belföldi turizmus minden korábbi rekordot megdöntött 2018-ban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tavalyi év első 11 hónapjában a hazai szálláshelyek árbevétele 10 százalékkal nőtt, és a vendégéjszakák száma is történelmi rekordot ért el. \r

","shortLead":"A belföldi turizmus minden korábbi rekordot megdöntött 2018-ban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint...","id":"20190125_Rekordot_dontott_a_turizmus_megis_keveset_keresnek_a_szektorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b695cdda-d6e6-4852-8143-493e25b33e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277961fc-64b5-4817-8567-7d7f2d93e6f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Rekordot_dontott_a_turizmus_megis_keveset_keresnek_a_szektorban","timestamp":"2019. január. 25. 13:33","title":"Rekordot döntött a turizmus, mégis keveset keresnek a szektorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]