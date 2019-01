Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Napokon belül lejárnak a 2018-as autópálya-matricák. Aki nem vesz újat és úgy hajt fel fizetős utakra, komoly bírságra számíthat. ","shortLead":"Napokon belül lejárnak a 2018-as autópálya-matricák. Aki nem vesz újat és úgy hajt fel fizetős utakra, komoly bírságra...","id":"20190126_autopalya_matrica_2018_ervenyessegi_ido_potdij_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57d6b4c-2023-4148-ace6-4539f28c63fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_autopalya_matrica_2018_ervenyessegi_ido_potdij_birsag","timestamp":"2019. január. 26. 09:27","title":"Több tízezres bírságot is kaphatnak az autósok, ha nem figyelnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kongatják a vészharangot: hiányoznak a fiatal gazdák a mezőgazdaságból.","shortLead":"Már kongatják a vészharangot: hiányoznak a fiatal gazdák a mezőgazdaságból.","id":"20190127_Ha_nem_lesz_valtozas_nem_lesz_aki_a_zoldseget_es_a_gyumolcsot_megtermelje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9cbaea-3d58-43fe-b778-7b0ffdbd14d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Ha_nem_lesz_valtozas_nem_lesz_aki_a_zoldseget_es_a_gyumolcsot_megtermelje","timestamp":"2019. január. 27. 10:56","title":"Ha nem lesz változás, nem lesz, aki a zöldséget és a gyümölcsöt megtermelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil mentők leállították szombat éjszakára a munkálataikat a pénteki gátszakadás helyszínén, miközben még több száz áldozat heverhet az iszapáradat alatt; hivatalosan eddig 34 ember holttestét találták meg, 23-an kórházba kerültek.","shortLead":"A brazil mentők leállították szombat éjszakára a munkálataikat a pénteki gátszakadás helyszínén, miközben még több száz...","id":"20190127_Meg_mindig_tobb_szaz_embert_keresnek_a_braziliai_gatszakadas_helyszinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8a605c-2312-417c-8dc0-b08661730e6a","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Meg_mindig_tobb_szaz_embert_keresnek_a_braziliai_gatszakadas_helyszinen","timestamp":"2019. január. 27. 07:15","title":"Még mindig több száz embert keresnek a brazíliai gátszakadás helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elliptikus burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül osztrák csillagászok. Ahhoz, hogy ilyen keletkezzen, a vörös óriásnak másodpercenként két kilométeres sebességgel kell forognia.","shortLead":"Elliptikus burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül osztrák csillagászok. Ahhoz, hogy ilyen keletkezzen, a vörös...","id":"20190126_tx_piscium_halak_csillagkep_haldoklo_csillag_elliptikus_burok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7272139d-73b7-4095-802c-d87179999610","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_tx_piscium_halak_csillagkep_haldoklo_csillag_elliptikus_burok","timestamp":"2019. január. 26. 20:03","title":"Különleges burkot fedeztek fel egy haldokló csillag körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vajon mindent rendben fog találni a szervezet az kormánypártnál, amelynek 2010-ig tagja volt?\r

","shortLead":"Vajon mindent rendben fog találni a szervezet az kormánypártnál, amelynek 2010-ig tagja volt?\r

","id":"20190127_fidesz_kdnp_allami_szamvevoszek_valasztasi_kampany_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be9db44-f6b9-4f14-afb4-7f7187bcbfbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_fidesz_kdnp_allami_szamvevoszek_valasztasi_kampany_ellenorzes","timestamp":"2019. január. 27. 15:24","title":"A Fidesz-KDNP is sorra kerül az ÁSZ-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6a762f-3880-471f-b6cb-e496e5d41fb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Körülbelül tízen benyomultak az épületbe és politikai követeléseket fogalmaztak meg\" - mondta egy német rendőrségi szóvivő.","shortLead":"\"Körülbelül tízen benyomultak az épületbe és politikai követeléseket fogalmaztak meg\" - mondta egy német rendőrségi...","id":"20190127_Elfoglaltak_Kamerun_berlini_nagykovetseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6a762f-3880-471f-b6cb-e496e5d41fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972160e6-1a60-4f11-9cb5-436babb436f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Elfoglaltak_Kamerun_berlini_nagykovetseget","timestamp":"2019. január. 27. 07:19","title":"Elfoglalták Kamerun berlini nagykövetségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The Middletonz, Vavra Bence és a The Sign, a tévénézők szavazataival a yesyes jutott tovább az elődöntőbe.","shortLead":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The...","id":"20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94adba67-24c0-47c8-b93d-b3d1873f684a","keywords":null,"link":"/kultura/20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","timestamp":"2019. január. 26. 21:54","title":"A Dal 2019: Rockzenekar nyerte a második válogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton kora délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen számíthatunk kisebb csapadékra - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.\r

","shortLead":"Szombaton kora délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen számíthatunk kisebb csapadékra - olvasható...","id":"20190126_Ma_delutantol_szinte_minden_esni_fog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ecf8b2-95f6-4071-8107-f7ef2bcd8f03","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Ma_delutantol_szinte_minden_esni_fog","timestamp":"2019. január. 26. 12:31","title":"Ma délutántól szinte minden esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]