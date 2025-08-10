Matolcsy Györgytől kért pénzt fia egyesületének támogatására a jegybank egyik felügyelőbizottsági tagja

Nyolc évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelőbizottságának egyik tagja, Nyikos László Matolcsy György akkori jegybankelnöknél próbált meg közbenjárni azért, hogy a fia érdekeltségébe tartozó Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület néhány milliónyi támogatást kaphasson – írta meg az Index vasárnap pályázati dokumentumokra, levelezésekre és két háttérbeszélgetésre hivatkozva.

A lap szerint Nyikos jó barátságot ápolt Matolcsyval, már akkor ismerték egymást, amikor utóbbi a Pénzügykutató Intézetben dolgozott. Nyikos kétszer is kérte, hogy fia megkaphassa a kért 8 millió forintot, azonban a pályázatot mindegyik alkalommal elutasították, így jogilag nem történt bűncselekmény – írja az Index.

Állítják, a hozzájuk eljuttatott levelezésekből kirajzolódott, hogy a felügyelőbizottsági tag hogyan próbált közbenjárni az egykori jegybankelnöknél, akit személyesen is győzködött arról, hogy változtassa meg a döntést és adja oda a támogatást – amit Matolcsy végül nem adott meg, ennek ellenére „a felek régi barátsága miatt Nyikos sosem piszkálta igazán Matolcsyt” – írta le a helyzetet a lapnak az egyik forrás.

Nyikos Lászlóval a napokban készített interjút a HVG-t, ebben egyebek mellett arról beszélt, hogy felügyelőbizottsági tagként soha nem kellett olyasmit leírnia, hogy hanyag és hűtlen kezelés gyanújával az ügyészséghez fordul. „Van lelkifurdalásom, lehettem volna vagányabb vagy harciasabb, de évekig tudomásul vettük, hogy az MNB alapítványait és ingatlanfejlesztéseit nem ellenőrizhetjük” – ismerte el lapunknak.

