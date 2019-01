Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Háromezer orvos hiányzik az egészségügy optimális működéséhez - számolta a Világgazdaság a KSH adataiból.","shortLead":"Háromezer orvos hiányzik az egészségügy optimális működéséhez - számolta a Világgazdaság a KSH adataiból.","id":"20190129_A_belgyogyaszatokrol_es_a_csecsemoosztalyokrol_hianyzik_a_legtobb_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c567475-6dee-4315-88ca-e81bc531f116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_A_belgyogyaszatokrol_es_a_csecsemoosztalyokrol_hianyzik_a_legtobb_orvos","timestamp":"2019. január. 29. 07:30","title":"A belgyógyászatokról és a csecsemőosztályokról hiányzik a legtöbb orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad395c89-0a05-4def-93a3-3ffed2bbf02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190127_A_fel_vilag_ezen_a_4_eves_kisfiun_es_dobtudasan_amul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad395c89-0a05-4def-93a3-3ffed2bbf02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5da0e7-df06-46e8-9cc3-106b4bb57558","keywords":null,"link":"/kultura/20190127_A_fel_vilag_ezen_a_4_eves_kisfiun_es_dobtudasan_amul","timestamp":"2019. január. 27. 19:01","title":"A fél világ ezen a 4 éves kisfiún és dobtudásán ámul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a DK, milyen állítások miatt kellett helyreigazítást közölnie a kormánymédiának.","shortLead":"Közzétette a DK, milyen állítások miatt kellett helyreigazítást közölnie a kormánymédiának.","id":"20190128_A_DK_sorra_nyeri_a_helyreigazitasi_pereket_a_kormanymedia_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d23c56f-4c1c-4757-ac29-425345863466","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_A_DK_sorra_nyeri_a_helyreigazitasi_pereket_a_kormanymedia_ellen","timestamp":"2019. január. 28. 14:03","title":"A DK sorra nyeri a helyreigazítási pereket a kormánymédia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A popzene sokat változott az idők során, és a 2019-es dalok észrevehetően különböznek az 1960-as és 1970-es évek számaitól. De nem csak a zene lett más, egy új kutatás szerint a dalszövegek is változtak.","shortLead":"A popzene sokat változott az idők során, és a 2019-es dalok észrevehetően különböznek az 1960-as és 1970-es évek...","id":"20190128_Duhosebbek_szomorubbak_dalszovegek_popzene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944faa14-c5e9-4f11-9424-e93aa5f16210","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Duhosebbek_szomorubbak_dalszovegek_popzene","timestamp":"2019. január. 28. 19:38","title":"Dühösebbek és szomorúbbak lettek a dalszövegek az elmúlt évtizedekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a kormány mindig világosan fogalmazott, ha a magyar állam holokauszttal kapcsolatos felelősségéről volt szó.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány mindig világosan fogalmazott, ha a magyar állam holokauszttal kapcsolatos felelősségéről...","id":"20190127_Gulyas_Gergely_nem_tortenhetett_volna_meg_a_holokauszt_a_magyar_kozigazgatas_tevekenysege_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db9132c-5273-49d6-a1d5-46cecce0c8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_Gulyas_Gergely_nem_tortenhetett_volna_meg_a_holokauszt_a_magyar_kozigazgatas_tevekenysege_nelkul","timestamp":"2019. január. 27. 18:02","title":"Gulyás Gergely: nem történhetett volna meg a holokauszt a magyar közigazgatás tevékenysége nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a46bf5-1753-416d-aed2-1bb6fa5a99c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi történik, ha egyszer Carrie Bradshaw és Töki nem a szokásosat kérik? Totális káosz lesz. ","shortLead":"Mi történik, ha egyszer Carrie Bradshaw és Töki nem a szokásosat kérik? Totális káosz lesz. ","id":"20190129_A_Stella_Artois_megcsinalta_a_lehetetlent_osszegyurta_a_Szex_es_New_Yorkot_A_nagy_Lebowskival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7a46bf5-1753-416d-aed2-1bb6fa5a99c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2469687-9521-439c-b06a-03cf98c484e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_A_Stella_Artois_megcsinalta_a_lehetetlent_osszegyurta_a_Szex_es_New_Yorkot_A_nagy_Lebowskival","timestamp":"2019. január. 29. 10:05","title":"A Stella Artois megcsinálta a lehetetlent: összegyúrta a Szex és New Yorkot A nagy Lebowskival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","shortLead":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","id":"20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c016e-9208-462f-8413-41c4bd3a054c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","timestamp":"2019. január. 28. 18:14","title":"Rémisztően dobálja a szél a repülőgépeket az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek hódításba, de idővel más piacokon is felbukkanhatnak majd. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung Galaxy M családjához tartozó M10 és M20 mobilok. Az újdonságok Indiában kezdenek...","id":"20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908db9fe-5800-4f29-91cf-bdd888669b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6acf7-7158-4374-a93a-bf6926fcc3c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_samsung_galaxy_m10_m20_megjelenes_india","timestamp":"2019. január. 28. 20:33","title":"Megjöttek a Samsung új, pénztárcabarát telefonjai: itt az M10 és M20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]