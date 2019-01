A főváros egyik legnépszerűbb klubja izgalmas fellépősorral ugrik neki a tavaszi szezonnak. Az eddig bejelentett világsztárok mellé érkezik az Akvárium Klub Nagyhalljába Fatboy Slim.

Az angol sztár DJ- producert senkinek nem kell bemutatni, Right Here Right Now, Weapon of Choice, Praise You, Eat Sleep Rave Repeat - csakhogy párat említsünk a legnagyobb Fatboy klasszikusok közül. A zenész több mint 30 éves pályafutása alatt kiadott jó pár lemezt, írt filmzenéket, bezsebelte az összes jelentős zenei díjat, kislemezei pedig rendre a toplisták élére kerülnek.

A világ fesztiváljainak egyik legnagyobb headlinere, aki magyarországi klubban még soha nem lépett fel – az Akváriumban debütál május 25-én.