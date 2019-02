A Dal 2019 élő adásába jutott harminc dal előadói közül a szombati harmadik adásban is tíz produkció lépett színpadra: Kyra (dalának címe: Maradj Még), a Leander Kills (Hazavágyom,), a Mocsok 1 Kölykök (Egyszer), a Monyo Project (Run Baby Run), Nagy Bogi (Holnap), Pápai Joci (Az én apám), Petruska (Help Me Out of Here), a Ruby Harlem (Forró), a Salvus (Barát) és a USNK (Posztolj).

A dalválasztó show zsűrijében Both Miklós, Vincze Lilla, Mező Misi, és Nagy Feró foglalt most is helyet, az ötödik zsűritag pedig ezúttal is a közönség volt.

Végül továbbjutott Nagy Bogi, Pápai Joci, a Mocsok 1 Kölykök, Petruska, a Ruby Harlem, illetve a vigaszágon a közönség szavazataival a USNK.

Az elődöntőket február 9-én és 16-én tartják. A február 23-i döntőbe nyolc versenyző jut be.