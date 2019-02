Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea9ae8e-6bc6-45ce-85b5-9b9750fa5c15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Péter állítólag otthon szenvedett súlyos balesetet.","shortLead":"M. Péter állítólag otthon szenvedett súlyos balesetet.","id":"20190203_Meghalt_a_Dozsa_Gyorgy_uti_kabrios_M_Richard_korabbi_buntarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea9ae8e-6bc6-45ce-85b5-9b9750fa5c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edb02f4-ed58-408b-a521-9c33dcb12c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meghalt_a_Dozsa_Gyorgy_uti_kabrios_M_Richard_korabbi_buntarsa","timestamp":"2019. február. 03. 14:07","title":"Meghalt a Dózsa György úti kabriós M. Richárd korábbi bűntársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszázezres kezdő fizetést ajánlott a Metro, a szakszervezet ennél többet kér.","shortLead":"Kétszázezres kezdő fizetést ajánlott a Metro, a szakszervezet ennél többet kér.","id":"20190204_Nem_fogadtak_el_a_Metro_dolgozoi_a_200_ezer_forintos_berajanlatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689baeb5-eeb0-46c5-9943-6868c9207955","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Nem_fogadtak_el_a_Metro_dolgozoi_a_200_ezer_forintos_berajanlatot","timestamp":"2019. február. 04. 06:25","title":"Nem fogadták el a Metro dolgozói a 200 ezer forintos bérajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7359b533-97a6-4564-95bd-69218d24686b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kelet-német kisautó jelen példányát olyan keveset használták, hogy szinte még bejáratósan újnak mondható.","shortLead":"A kelet-német kisautó jelen példányát olyan keveset használták, hogy szinte még bejáratósan újnak mondható.","id":"20190203_5_ezer_kilometert_futott_budapesti_trabant_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7359b533-97a6-4564-95bd-69218d24686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d7fc58-26ee-46f5-acf9-c11c7f8518a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_5_ezer_kilometert_futott_budapesti_trabant_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. február. 03. 06:41","title":"5 ezer kilométert futott budapesti Trabant keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4afa592-fec8-4fea-9567-15509b40d949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyotát Spanyolországból lopták.","shortLead":"A vadonatúj Toyotát Spanyolországból lopták.","id":"20190203_Szep_fogas_Csanadpalotan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4afa592-fec8-4fea-9567-15509b40d949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237cef6b-8ded-4c30-905c-158cd82bef9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_Szep_fogas_Csanadpalotan","timestamp":"2019. február. 03. 08:40","title":"Szép fogás Csanádpalotán: gyanús volt a 10 milliós autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jócskán elmaradunk még a visegrádi négyek többi országától is, Németország pedig fényévekre van.","shortLead":"Jócskán elmaradunk még a visegrádi négyek többi országától is, Németország pedig fényévekre van.","id":"20190202_Meg_mindig_a_magyar_minimalber_az_egyik_legalacsonyabb_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd109548-2d9a-468f-9b4e-dc8b2bd87084","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Meg_mindig_a_magyar_minimalber_az_egyik_legalacsonyabb_az_EUban","timestamp":"2019. február. 02. 12:54","title":"Még mindig a magyar minimálbér az egyik legalacsonyabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","shortLead":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","id":"20190203_autopiac_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d67361-4ef3-48cd-8dfe-f17e05614d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_autopiac_nemetorszag","timestamp":"2019. február. 03. 12:44","title":"Nehezen zöldülünk így: már 170 lóerős egy átlagos új dízel a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt kérik a szakszervezetek, reagáljon valamit a Tesco a cég bérszámfejtőinek kéréseire.","shortLead":"Azt kérik a szakszervezetek, reagáljon valamit a Tesco a cég bérszámfejtőinek kéréseire.","id":"20190204_Ma_eldolhet_lesze_tescos_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad40e2c-a771-4cda-992b-4b2bc32a1e32","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Ma_eldolhet_lesze_tescos_sztrajk","timestamp":"2019. február. 04. 08:48","title":"Ma eldőlhet, lesz-e tescós sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789d870c-3d1f-466e-9966-8cbf7bb2fc2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vasárnap délutánig lehet menni szavazni. ","shortLead":"Még vasárnap délutánig lehet menni szavazni. ","id":"20190203_elovalasztas_karacsony_horvath_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=789d870c-3d1f-466e-9966-8cbf7bb2fc2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395be0b-d72e-44d8-be95-ee02407d875c","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_elovalasztas_karacsony_horvath_polgarmester","timestamp":"2019. február. 03. 10:33","title":"32 ezren előválasztottak: Karácsony vagy Horváth?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]