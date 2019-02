Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1618a8d7-c1fc-4365-8a93-cd4dd3d4c32f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Megbántottság, fájdalom, trauma, zavarodottság, csalódás, düh, félelem – amit a másik ki tud váltani belőlünk a szavaival, a tetteivel vagy éppen ezek hiányával. Hogyan tudunk megbocsátani? 