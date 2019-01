Magyar idő szerint kedd délután nyilvánosságra hozta az amerikai filmakadémia az idei Oscar-díjak jelöltjeit.

A Susotázs a legjobb rövidfilmek, a Ruben Brandt, a gyűjtő pedig a legjobb egész estés animációs filmek kategóriájában volt esélyes, de sajnos nem jutottak be a legjobbak közé. 2016-ban a Saul fia nyert a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában, 2017-ben pedig a Mindenki című rövidfilm kapott Oscar-díjat. A tavalyi gálán a Testről és lélekről nem tudta díjra váltani a jelölést.

A legtöbb fontos kategóriában versenyben van az Oscarért Alfonso Cuarón Roma című filmje és a görög Giórgosz Lánthimosz filmje, A kedvenc. Most először került Marvel-film a legjobb filmek közé, a Fekete párduc ezen kívül is több fronton lesz érdekelt a gálán. Az óriási közönségsikert és erős kritikai fanyalgást kiváltó Bohém rapszódia szintén ott van, nem csak a legjobb férfi főszereplő, hanem a legjobb filmek kategóriájában is. Ez utóbbi kategóriában Rami Maleknek Christian Bale-lel és Bradley Cooperrel is meg kell küzdenie.

Az Oscar-díj-átadót, amelyen az amerikai filmművészet legrangosabb elismeréseit 91. alkalommal adják át, február 24-én tartják Los Angelesben.

Íme a jelöltek:

Legjobb film: Csuklyások, Fekete Párduc, Bohém rapszódia, A kedvenc, Zöld könyv, Csillag születik, Roma, Alelnök

Legjobb rendező: Alfonso Cuaron (Roma), Yorgos Lanthimos (A kedvenc), Spike Lee (Csuklyások), Adam McKay (Alelnök), Pawel Pawlikowski (Hidegháború)

Legjobb férfi főszereplő: Christian Bale (Alelnök), Bradley Cooper (Csillag születik), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate), Rami Malek (Bohém rapszódia), Viggo Mortensen (Zöld könyv)

Legjobb női főszereplő: Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (A kedvenc), Lady Gaga (Csillag születik), Melissa Mccarthy (Megbocsátasz valaha?)

Legjobb férfi mellékszereplő: Mahershala Ali, (Zöld könyv), Adam Driver, (Csuklyások – BlacKkKlansman), Sam Elliott, (Csillag születik), Richard E. Grant, (Megbocsátasz valaha?), Sam Rockwell, (Alelnök)

Legjobb női mellékszereplő: Amy Adams (Alelnök), Marina De Tavira (Roma), Regina King (If Beale Street Could Talk), Emma Stone (A kedvenc), Rachel Weisz (A kedvenc)



Legjobb eredeti forgatókönyv: A kedvenc (Deborah Davis & Tony McNamara), A hitehagyott (Paul Schrader), Zöld könyv (Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly), Roma (Alfonso Cuarón), Alelnök (Adam McKay)

Legjobb adaptált forgatókönyv: The Ballad of Buster Scruggs (Joel Coen & Ethan Coen), BlackKklansman – Csuklyások (Charlie Wachtel & David Rabinowitz and Kevin Willmott & Spike Lee), Megbocsátasz valaha? (Nicole Holofcener & Jeff Whitty), If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins), Csillag születik (Eric Roth & Bradley Cooper & Will Fetters)

Legjobb operatőr: Hidegháború, A kedvenc, Mű szerző nélkül, Roma, Csillag születik

Legjobb vágás: Csuklyások – BlacKkKlansman, (Barry Alexander Brown), Bohém Rapszódia (John Ottman), Zöld könyv (Patrick J. Don Vito), A kedvenc (Yorgos Mavropsaridis), Alelnök (Hank Corwin)

Legjobb látványtervezés/díszlet: Fekete párduc, A kedvenc, Az első ember, Mary Poppins vissztér, Roma

Legjobb jelmeztervezés: Ballad of Buster Scruggs, Fekete Párduc, A kedvenc, Mary Poppins visszatér, Két királynő

Legjobb hangtervezés: Fekete Párduc, Bohém rapszódia, Az első ember, Hang nélkül, Roma



Legjobb hangkeverés: Fekete Párduc, Bohém rapszódia, Az első ember, Roma, Csillag születik

Legjobb vizuális effektusok: Bosszúállók: Végtelen háború, Barátom, Róbert Gida, Az első ember, Ready Player One, Solo - Egy Star Wars történet

Legjobb smink: Határeset, Két királynő, Alelnök

Legjobb eredeti filmzene: Terence Blanchard (Csuklyások – BlacKkKlansman), Ludwig Goransson (Fekete Párduc), Nicholas Britell (If Beale Street Could Talk), Alexandre Desplat (Kutyák szigete), Marc Shaiman, Scott Wittman (Mary Poppins visszatér)

Legjobb eredeti betétdal: “All The Stars” (Fekete Párduc - Kendrick Lamar, SZA), “I’ll Fight” (RBG - Diane Warren, Jennifer Hudson), “The Place Where Lost Things Go” (Mary Poppins visszatér - Marc Shaiman, Scott Wittman), “Shallow” (Csillag születik - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt és Benjamin Rice), “When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” (The Ballad of Buster Scruggs - Willie Watson, Tim Blake Nelson)

Legjobb animációs film: Hihetetlen család 2., Kutyák szigete, Mirai, Ralph lezúzza a netet, Pókember - Irány a Pókverzum

Legjobb animációs rövidfilm: Animal Behaviour ( Alison Snowden, David Fine), Bao (Domee Shi), Late Afternoon (Louise Bagnall), One Small Step ( Andrew Chesworth, Bobby Pontillas), Weekends ( Trevor Jimenez)

Legjobb rövidfilm: Detainment, Fauve, Margieroite, Mother, Skin

Legjobb dokumentumfilm: Free Solo, Hale County This Morning, This Evening, Minding the Gap, Of Fathers and Sons, RBG

Legjobb rövid dokumentumfilm: Black Sheep, End Game, Lifeboat, A Night at the Garden, Period. End of Sentence.

Legjobb idegen nyelvű film: Kafarnaum (Libanon), Hidegháború (Lengyelország), Mű szerző nélkül (Németország), Roma (Mexikó), Bolti tolvajok (Japán)