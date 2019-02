Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f72c3c0-30e7-47e6-b0a9-2d3d0dd8ddfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az embereknek kellett beavatkozniuk ahhoz, hogy a körülbelül kétezer fiatal, a szüleik által magára hagyott flamingó megmeneküljön a kiszáradástól Dél-Afrikában. ","shortLead":"Az embereknek kellett beavatkozniuk ahhoz, hogy a körülbelül kétezer fiatal, a szüleik által magára hagyott flamingó...","id":"20190207_Ketezer_flamingofiokat_mentettek_meg_a_szarazsagtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f72c3c0-30e7-47e6-b0a9-2d3d0dd8ddfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cf56a3-ba80-4c68-86f3-729b05575730","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Ketezer_flamingofiokat_mentettek_meg_a_szarazsagtol","timestamp":"2019. február. 07. 10:30","title":"Kétezer flamingófiókát mentettek meg a szárazságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Távozik posztjáról a Magyarországgal szemben megbocsátó politikát ígérő külügyi államtitkár, Wess Mitchell. Ronthat ez a magyar–amerikai viszonyon? Thomas O. Melia a HVG-nek azt mondta: amíg Orbán nem változtat, mindegy, ki tölti be a washingtoni posztot.","shortLead":"Távozik posztjáról a Magyarországgal szemben megbocsátó politikát ígérő külügyi államtitkár, Wess Mitchell. Ronthat...","id":"20190206_Washingtonbol_uzenik_a_problemak_gyokeret_az_Orbankormany_jelenti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b586a53-81af-46cf-aca8-898498959ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Washingtonbol_uzenik_a_problemak_gyokeret_az_Orbankormany_jelenti","timestamp":"2019. február. 06. 16:12","title":"Washingtonból üzenik: \"a problémák gyökerét az Orbán-kormány jelenti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7720b0e-2bf2-484a-9b85-29fafe7a73ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igazságtalan az érdekvédelmi szervezetek szerint, ahogyan a kormány átalakította az ápolási díjak rendszerét.","shortLead":"Igazságtalan az érdekvédelmi szervezetek szerint, ahogyan a kormány átalakította az ápolási díjak rendszerét.","id":"20190206_Tobbet_er_a_gyerek_otthon_apolasa_mint_a_beteg_szuloe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7720b0e-2bf2-484a-9b85-29fafe7a73ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8295605-485f-477e-94be-280650a47a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Tobbet_er_a_gyerek_otthon_apolasa_mint_a_beteg_szuloe","timestamp":"2019. február. 06. 08:30","title":"Többet ér a gyerek otthon ápolása, mint a beteg szülőé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","shortLead":"Újra a szellemi szabadságharc frontvonalában - ezzel büszkélkedik az újraindult Magyar Nemzet. ","id":"20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a80c5a-6e85-4a59-80c4-4d453bfd8ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Megjelent_a_Magyar_Nemzet_es_megtagadta_az_elmult_negy_evet","timestamp":"2019. február. 06. 07:32","title":"Megjelent a Magyar Nemzet, és megtagadta az elmúlt négy évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile World Congress szakkiállításon, ott valami egészen másfajta telefon lát majd napvilágot.","shortLead":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile...","id":"20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc5af2-8c9d-4049-9d2b-c0187c7d7022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Ez valami teljesen más telefon lesz: nem a Huawei P30 fog bemutatkozni az MWC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis sokat kell magyarázkodnia. Az új filmjének a vörös szőnyeges bemutatóját már elhalasztották a mondatai miatt.","shortLead":"Legalábbis sokat kell magyarázkodnia. Az új filmjének a vörös szőnyeges bemutatóját már elhalasztották a mondatai miatt.","id":"20190206_Egy_rasszista_megjegyzes_es_Liam_Neeson_bukott_ember_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d03dd1d-9f6a-4894-a392-3a24741e6dc6","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Egy_rasszista_megjegyzes_es_Liam_Neeson_bukott_ember_lett","timestamp":"2019. február. 06. 09:18","title":"Egy rasszista megjegyzés, és Liam Neeson bukott ember lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint ezer dollárral lett olcsóbb ez a típus. ","shortLead":"Több mint ezer dollárral lett olcsóbb ez a típus. ","id":"20190206_Olcsobban_adjak_a_Tesla_Model_3akat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b9c290-58a1-4f26-ab33-4faf226b77eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Olcsobban_adjak_a_Tesla_Model_3akat","timestamp":"2019. február. 06. 08:57","title":"Olcsóbban adják a Tesla Model 3-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1e2f2-a521-4c0d-b2b2-4657eacee4ae","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Valami nem stimmel Molnár Zsolt nyilatkozataival. \"Óriási küzdelem árán beverekedtem magamat\" – ezt mondta képviselőtársainak, miután bejutott az MTVA-székházba. De felvétel van arról, hogy egyszerűen besétál a rendőrök mellett, egy egyenruhás még el is kíséri.","shortLead":"Valami nem stimmel Molnár Zsolt nyilatkozataival. \"Óriási küzdelem árán beverekedtem magamat\" – ezt mondta...","id":"20190207_Valami_nem_stimmel_Molnar_Zsolt_nyilatkozataival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1e2f2-a521-4c0d-b2b2-4657eacee4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d72fa4-3197-461e-85f4-797403a9f05c","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Valami_nem_stimmel_Molnar_Zsolt_nyilatkozataival","timestamp":"2019. február. 07. 15:35","title":"Videónk van arról, hogy milyen volt Molnár Zsolt kalandos bejutása az MTVA-ba: egyszerűen beengedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]