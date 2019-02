Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd77a58e-46f1-4107-8162-51e7d75a93f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes hétvégét hirdetett a Rainbow Six: Siege-et gondozó Ubisoft Montreal, így a taktikai játékhoz kivételesen azok is hozzáférhetnek, akik korábban nem vásárolták meg.","shortLead":"Ingyenes hétvégét hirdetett a Rainbow Six: Siege-et gondozó Ubisoft Montreal, így a taktikai játékhoz kivételesen azok...","id":"20190214_rainbow_six_siege_ingyenes_hetvege_lovoldozos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd77a58e-46f1-4107-8162-51e7d75a93f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7b75fa-80e9-4179-9e5e-bf8c9136dfee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_rainbow_six_siege_ingyenes_hetvege_lovoldozos_jatek","timestamp":"2019. február. 14. 20:33","title":"Ismeri a Rainbow Sixet? Napokig ingyen lehet játszani a legjobb résszel, más kedvezmények is jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződése szerint évi két publikációt kellett volna teljesíteni az innovációs miniszternek az MTA-n, ezt nem tette meg a Magyar Narancs kutatásai szerint. Mégis megkapta a tiszteletdíját.","shortLead":"A szerződése szerint évi két publikációt kellett volna teljesíteni az innovációs miniszternek az MTA-n, ezt nem tette...","id":"20190215_Publikalas_nelkul_kapott_evekig_havi_800_ezer_forintot_Palkovics_Laszlo_az_MTAtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d3544-6d4d-47a5-92f1-fab0faaf2d11","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Publikalas_nelkul_kapott_evekig_havi_800_ezer_forintot_Palkovics_Laszlo_az_MTAtol","timestamp":"2019. február. 15. 10:06","title":"Publikálás nélkül kapott évekig havi 800 ezer forintot Palkovics László az MTA-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May brit kormányfő bírálta azokat a diákokat, akik azért vonultak az utcára számon városban, hogy a klímaváltozás elleni harc fokozását követeljék a kormánytól. Szerinte elvesztegették a tanárok idejét.","shortLead":"Theresa May brit kormányfő bírálta azokat a diákokat, akik azért vonultak az utcára számon városban...","id":"20190215_A_brit_kormanyfo_a_klimavaltozas_ellen_tunteto_diakokat_biralja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df2917d-18ac-46a1-898e-7aaa713638a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_A_brit_kormanyfo_a_klimavaltozas_ellen_tunteto_diakokat_biralja","timestamp":"2019. február. 15. 16:18","title":"A brit kormányfő a klímaváltozás ellen tüntető diákokat bírálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök így a kongresszus megkerülésével próbálhatja meg előkeríteni a mexikói határra ígért fal megépítéséhez szükséges pénzösszeget.","shortLead":"Az amerikai elnök így a kongresszus megkerülésével próbálhatja meg előkeríteni a mexikói határra ígért fal...","id":"20190215_donald_trump_fal_rendkivuli_allapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068c9ce2-b90f-422b-9ec9-a135cbfde093","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_donald_trump_fal_rendkivuli_allapot","timestamp":"2019. február. 15. 17:21","title":"Nem enged Trump: kihirdette a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma van a határideje annak, hogy az adóbevalláshoz szükséges igazolásokat – a január végéig elkészített összesített igazoláson kívül – kiadják az adózóknak.","shortLead":"Ma van a határideje annak, hogy az adóbevalláshoz szükséges igazolásokat – a január végéig elkészített összesített...","id":"20190215_Rohanjon_ha_meg_nem_kapta_meg_a_munkahelyetol_az_igazolasokat_az_adobevallashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baef923-e4d1-4e4e-9fe7-f78c7a4c710d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Rohanjon_ha_meg_nem_kapta_meg_a_munkahelyetol_az_igazolasokat_az_adobevallashoz","timestamp":"2019. február. 15. 12:03","title":"Rohanjon, ha még nem kapta meg a munkahelyétől az igazolásokat az adóbevalláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.\r

\r

","shortLead":"Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta...","id":"20190214_Penzmosas_javult_Magyarorszag_megitelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e0a543-c0aa-43fc-86df-6c4a9b8a3827","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Penzmosas_javult_Magyarorszag_megitelese","timestamp":"2019. február. 14. 10:49","title":"Pénzmosás: javult Magyarország megítélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz, részben kormányalkalmazottakhoz is köthető kamuoldalt zárt be a Facebook közösségi oldal a választásra készülő Moldovában.","shortLead":"Több mint kétszáz, részben kormányalkalmazottakhoz is köthető kamuoldalt zárt be a Facebook közösségi oldal...","id":"20190214_Kormanyalkalmazottakhoz_kotheto_oldalakat_is_bezart_a_Moldovaban_a_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d47191-ff80-4f70-a1a3-4bc6546c16ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Kormanyalkalmazottakhoz_kotheto_oldalakat_is_bezart_a_Moldovaban_a_Facebook","timestamp":"2019. február. 14. 17:09","title":"Kormányalkalmazottakhoz köthető oldalakat is bezárt Moldovában a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d095c37-491d-4d82-b16a-9efdb7953dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírusok feladták a leckét.","shortLead":"A vírusok feladták a leckét.","id":"20190215_Egyhetes_influenzaszunet_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d095c37-491d-4d82-b16a-9efdb7953dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd26d05-6baf-4c47-b15a-39c5c3b736ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Egyhetes_influenzaszunet_Szerbiaban","timestamp":"2019. február. 15. 08:38","title":"Egyhetes influenzaszünet Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]