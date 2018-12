Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók. 2018. december. 19. 13:06 Milliós a kár az Országház épületében a tüntetések után Pajzsok, sisakok és gumibotok semmisültek meg. 2018. december. 19. 12:48 A tüntetésről hazafelé gyulladt ki a Vas megyei rendőrök teherautója
2018. december. 18. 20:44 Lefújták a Parlament előtti zászlórudat Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét. 2018. december. 19. 13:31 Zúgó átjátszó miatt kell sérelemdíjat fizetnie egy telefontársaságnak Szerdán Egerben, Nyíregyházán, Vácon és Debrecenben, valamint Bécsben és Varsóban tartottak tiltakozó megmozdulásokat. 2018. december. 20. 05:30 Vidéken, külföldön is tüntettek a kormány ellen Hiába az iOS-update, amely állítólag pontot tehet a szabadalmi vita végére, a Qualcomm továbbra is úgy gondolja, hogy az Apple szembemegy a kínai bíróság döntésével, és nem szabadna iPhone-okat forgalmaznia Kínában. 2018. december. 19. 17:03 A szoftverfrissítés ellenére sem engedné a Qualcomm, hogy iPhone-okat áruljanak Kínában De mi az, ami az alaposan átgondolt „menün” túl még számít, ha növelni akarjuk a teljesítményünket? Szász Máté biológussal, a Scitec Institute sporttáplálkozási vezetőjével beszélgettünk. 2018. december. 19. 11:30 „A táplálkozástudománynak David Attenborough-kra lenne szüksége" – Interjú Szász Máté biológussal és Cseh László világ- és Európa-bajnok úszóval 18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója ejtette teherbe, de Salvadorban minden körülmények között tiltják a terhesség megszakítását. Egy bíróság mégis úgy döntött: a nő nem követett el bűncselekményt. 2018. december. 18. 10:32 Szabadon engedték a salvadori nőt, akit teherbe ejtett a megerőszakolója