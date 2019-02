Az idei SZIN nemzetközi sztársorára jellemző, hogy legfrissebb albumaikat a szegedi fesztiválon mutatják be először élőben a hazai közönségnek. A Clean Bandit - az ismert dalok mellett - a 'What is Love?' hanganyagát hozza, a szívtipró Alvaro Soler a nagy slágereket a tavaly napvilágot látott Mar De Colores című lemez dalaival dúsítja.

A Prodigy a No Tourists című, tavaly évvégén napvilágot látott stúdióalbum dalait mutatja be Szegeden. Az új lemez egyrészt hozza a megszokott Prodigy zenei világot, de felkerültek kísérletezőbb dalok is.

A hazai fronton is beerősített a SZIN. A tavalyi, sokat cikkezett koncertje után ismét a Szegedi Ifjúsági Napok nagyszínpadára lép az ózdi hős, Majka. Szintén a Tisza-parti bulin lép fel a nagy fesztiválkedvenc, a Cloud9+, illetve a szegedi közönséget is megpörgeti a fesztiválhangulatban igen erős The Biebers.