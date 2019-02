Miután az A Dal zsűrije úgy ítélte meg, hogy Petruska Help Me Out of Here című dala nagyon hasonlít, már plágiumszinten idézi meg a Vampire Weekend White Sky című dalát, kizárta a zenészt, és Oláh Gergőt juttatta tovább, nos ezután egy másik dal is gyanús lett, legalább is a közönségnek. A 24.hu szúrta ki, hogy a kommentelők szerint Szekér Gergő Madár, repülj! című dala is nagyon hasonlít Jasna Zlokic: Probudi me u svitanje című alkotásához. Az MTVA nem kommentálta eddig a felvetést.

Ön hogy látja?