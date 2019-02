Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két budapesti burgerező került be Európa ötven legjobbja közé.","shortLead":"Két budapesti burgerező került be Európa ötven legjobbja közé.","id":"20190222_Budapesten_ehetik_Europa_otodik_legjobb_hamburgeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa49ac-6671-47aa-921d-ecddc26a32f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Budapesten_ehetik_Europa_otodik_legjobb_hamburgeret","timestamp":"2019. február. 22. 11:43","title":"Budapesten ehetik Európa ötödik legjobb hamburgerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs elkészítette a Samsung Galaxy S10+ tesztjét.","shortLead":"A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs elkészítette a Samsung Galaxy S10+ tesztjét.","id":"20190222_samsung_galaxy_s10_plus_kamera_teljesitmenye_dxolabs_dxomark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b07152d-ae42-4e46-be0b-90c70b039bcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_samsung_galaxy_s10_plus_kamera_teljesitmenye_dxolabs_dxomark","timestamp":"2019. február. 22. 18:03","title":"Utolérte a Huawei tavalyi telefonjait a Samsung a Galaxy S10+ kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3177b26-1ef3-4138-b753-a03b3d658ec3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrew Brunsont a török puccskísérlet után tartóztatták le. 