[{"available":true,"c_guid":"40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","shortLead":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","id":"20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2171e7-066a-45c2-a71d-593ce559e0f1","keywords":null,"link":"/sport/20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","timestamp":"2019. február. 25. 12:28","title":"Csányi: A szurkolói kártya Pintér és Leekens kinevezésénél is rosszabb ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5145cb78-ef79-4cec-8884-a65fda5a272d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tanulság: egy poén akkor üt, ha meg is értjük.","shortLead":"Tanulság: egy poén akkor üt, ha meg is értjük.","id":"20190226_Senki_nem_tudta_ugy_szettrollkodni_az_Oscargalat_mint_Trevor_Noah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5145cb78-ef79-4cec-8884-a65fda5a272d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b944e00e-46a7-4e83-8c23-519cdd512d6a","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Senki_nem_tudta_ugy_szettrollkodni_az_Oscargalat_mint_Trevor_Noah","timestamp":"2019. február. 26. 08:42","title":"Senki nem tudta úgy széttrollkodni az Oscar-gálát, mint Trevor Noah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum.","shortLead":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb...","id":"20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f06bf9-46de-461d-abee-4f633149bcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 25. 19:54","title":"A Munkáspárt támogatna egy újabb Brexit-népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NATO-főtitkárhelyettesével tárgyalt Szijjártó Péter, a magyar miniszter az emelkedő magyar védelmi költségekről és a kárpátaljai magyarok jogairól beszélt, Rose Gottemoeller pedig arról, Oroszország miatt kaotikus és kiszámíthatatlan a biztonsági helyzet Európában.\r

","shortLead":"A NATO-főtitkárhelyettesével tárgyalt Szijjártó Péter, a magyar miniszter az emelkedő magyar védelmi költségekről és...","id":"20190226_NATO_Az_orosz_raketak_percek_alatt_elerhetik_Budapestet_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a56fa98-e7f2-4c6c-8983-205e26a0c77c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_NATO_Az_orosz_raketak_percek_alatt_elerhetik_Budapestet_is","timestamp":"2019. február. 26. 19:23","title":"NATO: \"Az orosz rakéták percek alatt elérhetik Budapestet is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f","c_author":"","category":"vilag","description":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor: az adásból kiderült, hogy egy esetleges amerikai atomcsapás esetén Oroszország milyen célpontokra csapna le. Az is egyértelművé vált – legalábbis Kiszeljov szerint – hogy Oroszország minden tekintetben jobb és erősebb, mint az újra fő ellenséggé vált USA.","shortLead":"Szokatlanul harciasra sikerült a Kreml „megmondóembere” Dmitrij Kiszeljov által vezetett legújabb heti hírműsor...","id":"20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7bc382-821d-4682-9c36-b18f15db462f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4668e350-181d-408a-9784-c1a76ed4e51f","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Moszkva_el_is_arulta_hova_csapodhatnak_be_az_USAban_az_orosz_atomraketak","timestamp":"2019. február. 26. 16:30","title":"Moszkva el is árulta, hova csapódhatnak be az USA-ban az orosz atomrakéták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az Európai Néppárt frakcióját szembesítette azzal, a Fidesz minden következmény nélkül lépheti át az átléphetetlennek mondott határokat, mégis maradhat a frakcióban.\r

","shortLead":"Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az Európai Néppárt frakcióját szembesítette azzal, a Fidesz minden következmény...","id":"20190226_Az_EPben_trollkodta_meg_az_MSZP_a_kormany_legujabb_plakatkampanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac7bc84-d06e-4092-9ef0-05cfd546fe8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Az_EPben_trollkodta_meg_az_MSZP_a_kormany_legujabb_plakatkampanyat","timestamp":"2019. február. 26. 16:43","title":"Az EP-ben trollkodta meg az MSZP a kormány legújabb plakátkampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087ccb3c-ecfd-44d5-b25c-72a24055fa20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A meleg közösség tagjait utasítják el leginkább Romániában egy telefonos, diszkriminációellenes felmérés szerint, de a magyarokat is 53 százalék utasítja el. A zsidókat viszont ehhez képest csak 46 százalék. De Soros Györgyről is kérdezték a románokat, 35,5 százalék szerint ártott Romániának.\r

","shortLead":"A meleg közösség tagjait utasítják el leginkább Romániában egy telefonos, diszkriminációellenes felmérés szerint, de...","id":"20190226_A_romanok_kicsit_jobban_biznak_a_zsidokban_mint_a_magyarokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087ccb3c-ecfd-44d5-b25c-72a24055fa20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64934689-c18d-42d0-9c59-076f9268c9a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_A_romanok_kicsit_jobban_biznak_a_zsidokban_mint_a_magyarokban","timestamp":"2019. február. 26. 14:13","title":"A románok kicsit jobban bíznak a zsidókban, mint a magyarokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0149261a-be31-4376-a241-2419418ea563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Mi Mix 3 bemutatásakor ugyan szó volt az 5G-s változatról is, de ezzel a készülékkel egy kicsit késlekedett a gyártó. Májusban viszont megérkezik Európába.","shortLead":"A Xiaomi Mi Mix 3 bemutatásakor ugyan szó volt az 5G-s változatról is, de ezzel a készülékkel egy kicsit késlekedett...","id":"20190226_xiaomi_mi_mix3_5g_europai_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0149261a-be31-4376-a241-2419418ea563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7505792b-455a-4fa9-87cc-5ed274dbba1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_xiaomi_mi_mix3_5g_europai_megjelenes","timestamp":"2019. február. 26. 10:03","title":"Megvan, mikor érkezik és mennyibe kerül a Xiaomi első 5G-s telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]