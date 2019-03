Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jön az eső és egy kisebb lehűlés. ","shortLead":"Jön az eső és egy kisebb lehűlés. ","id":"20190317_Holnaptol_megint_visszaesik_a_homerseklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c4e540-8131-4f08-a8bf-7813dc9913c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Holnaptol_megint_visszaesik_a_homerseklet","timestamp":"2019. március. 17. 14:10","title":"Holnaptól megint visszaesik a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Richárd közel 3 milliárdot kapott a szállodaépítésre az államtól, de a pénz nem a Tokaj név használatára fog elmenni. ","shortLead":"Szepesi Richárd közel 3 milliárdot kapott a szállodaépítésre az államtól, de a pénz nem a Tokaj név használatára fog...","id":"20190317_Kedvezmenyesen_adtak_oda_a_Tokaj_nevet_az_allami_milliardokkal_kitomott_szallodasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a29a5f-510d-41a1-8451-863722401696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_Kedvezmenyesen_adtak_oda_a_Tokaj_nevet_az_allami_milliardokkal_kitomott_szallodasnak","timestamp":"2019. március. 17. 11:16","title":"Kedvezményesen adták oda a Tokaj nevet az állami milliárdokkal kitömött szállodásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"40 ezer lakás áll kivitelezés alatt, ezek 2-2,5 év alatt készülhetnek el. ","shortLead":"40 ezer lakás áll kivitelezés alatt, ezek 2-2,5 év alatt készülhetnek el. ","id":"20190318_Ket_evig_biztosan_porog_meg_az_epitoipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762bb319-c6e1-46a7-a18f-5698a819dc7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Ket_evig_biztosan_porog_meg_az_epitoipar","timestamp":"2019. március. 18. 11:44","title":"Két évig biztosan pörög még az építőipar, és talán már a kisvállalkozók is labdába rúghatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6982a49-9f60-4402-9e61-5e877c5cc4c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virágcsokorral érkezett.","shortLead":"Virágcsokorral érkezett.","id":"20190316_Zsenialis_foton_ahogy_Orban_bekukkant_a_Kossuth_Nagydijas_Torocsik_Mari_ablakan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6982a49-9f60-4402-9e61-5e877c5cc4c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4073b9-6a5a-451f-ae75-f0fbf740f37a","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Zsenialis_foton_ahogy_Orban_bekukkant_a_Kossuth_Nagydijas_Torocsik_Mari_ablakan","timestamp":"2019. március. 16. 15:01","title":"Zseniális fotón, ahogy Orbán bekukkant a Kossuth Nagydíjas Törőcsik Mari ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","shortLead":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","id":"20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01b029-a4dd-48d0-acfa-0aaf2ce92198","keywords":null,"link":"/sport/20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","timestamp":"2019. március. 16. 18:31","title":"Zidane győzelemmel tért vissza a Real kispadjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d045b2d-5000-47fe-b732-b94ac9c0e70a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folyamatosan ellenőrzik az osztrák rendőrök az ott dolgozó külföldieket; lakásháború tört ki Hódmezővásárhelyen; alig van nap, amikor ne változnának a családvédelmi akcióterv szabályai. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Folyamatosan ellenőrzik az osztrák rendőrök az ott dolgozó külföldieket; lakásháború tört ki Hódmezővásárhelyen; alig...","id":"20190317_Es_akkor_az_osztrak_rendor_felebresztette_a_magyar_vendegmunkast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d045b2d-5000-47fe-b732-b94ac9c0e70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18967d9-c36b-435b-93a5-cd3c9ba984eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_Es_akkor_az_osztrak_rendor_felebresztette_a_magyar_vendegmunkast","timestamp":"2019. március. 17. 07:00","title":"És akkor az osztrák rendőr felébresztette a magyar vendégmunkást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12fff9-9dd3-451b-8794-5c5e18efed3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szülinapra és karácsonyra a legtöbben szívesen elgondolkodnak az egyedi meglepetéseken is – derül ki egy friss kutatásból.\r

\r

","shortLead":"Szülinapra és karácsonyra a legtöbben szívesen elgondolkodnak az egyedi meglepetéseken is – derül ki egy friss...","id":"20190318_Nonapra_pedagogusnapra_inkabb_csak_illembol_ajandekozunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c12fff9-9dd3-451b-8794-5c5e18efed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceebde2-7438-4a98-8bff-1a5f970a1594","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Nonapra_pedagogusnapra_inkabb_csak_illembol_ajandekozunk","timestamp":"2019. március. 18. 10:51","title":"Nőnapra, pedagógusnapra inkább csak illemből ajándékozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tárgyal az egyesülésről a Deutsche Bank és a Commerzbank, de a vezetők hangsúlyozzák, ebből még nem következik semmi.\r

\r

","shortLead":"Tárgyal az egyesülésről a Deutsche Bank és a Commerzbank, de a vezetők hangsúlyozzák, ebből még nem következik...","id":"20190317_2000_milliard_euros_szuperbank_johet_letre_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e62e045-61d2-413d-81ec-61c668db5d3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_2000_milliard_euros_szuperbank_johet_letre_Nemetorszagban","timestamp":"2019. március. 17. 18:24","title":"2000 milliárd eurós szuperbank jöhet létre Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]